Figyelmeztet a hatóság, közeleg a büntetés
Több mint három és fél millió autóstól várta a NAV, és április 21-ig több mint 2,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából hatszázezren még nem teljesítették kötelezettségüket. Ők rendezhetik az adót egyszerűen a NAV-Mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak.
