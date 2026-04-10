Itt a bizonyíték, hogy a magyar gazdák nem kérnek a Brüsszelből diktált agrárpolitikából

Miközben az Európai Bizottság egymást követő szabadkereskedelmi egyezményekkel végleg hátat fordított az európai gazdáknak, a magyarok kiállnak a termelők és az európai élelmezésbiztonság mellett. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) „Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat!” címmel elindított kezdeményezését eddig több, mint 260 ezren írták alá. Ez a szám is jól jelzi, hogy a magyar embereknek fontos az agrárium ügye és nemet mondanak azokra az elhibázott brüsszeli lépésekre, amelyek a mezőgazdaság jövőjét veszélyeztetik – olvasható a NAK közleményében a két szervezet közös agrárpetíciójával kapcsolatban.

Az Európai Bizottság mostani vezetése ugyanis a rövid távú ipari és geopolitikai érdekekért cserébe feláldozza saját mezőgazdaságának stabilitását és az európai élelmezésbiztonság alapjait. A Közös Agrárpolitika tervezett átalakítása elfogadhatatlan: a források 20-25 %-os megvonása a kis-és közepes gazdaságokat ellehetetlenítené, a generációs megújulás kérdésére pedig nem lehet az a válasz, hogy az idősebb, jellemzően nyugdíjas korú gazdáktól teljes egészében elvonjuk a támogatást.

Az Európai Bizottság – előzetes hatástanulmányok és felhatalmazás nélkül is – olyan szabadkereskedelmi megállapodásokat kötött, amely alapjaiban rengeti meg a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart.

Az új „importőr országokban” teljesen más a birtok-és termelési struktúra; enyhébb higiénia-, élelmiszer-előállítási szabályok érvényesek és ráadásul sokkal több olyan állat-és növényegészségügyi készítményt használnak napi szinten, ami az Európai Unióban már rég tiltott.

Ezért fontos az agrárpetíció

Az Ukrajnával kötött megállapodás, az ukrán import robbanásszerű növekedése már bizonyította, hogy komoly piaci zavarokat tud okozni a termények beáramlása:

a gabona,

a méz,

a baromfi

és más termékek esetében az árak tartós nyomás alá kerültek.

Az új, májusban életbe lépő MERCOSUR-megállapodás ezt a helyzetet tovább súlyosbítja, hiszen újabb, olcsó tömegtermékek árasztják el az európai piacokat, úgy, hogy egyrészt a fogyasztó nem kap megfelelő tájékoztatást, másrészt az európai gazdák jelentős mértékben kiszorulnak így a saját piacaikról.