Itt a bizonyíték, hogy a magyar gazdák nem kérnek a Brüsszelből diktált agrárpolitikából

A magyar emberek nem kérnek a harmadik országokból érkező bizonytalan minőségű élelmiszerekből és kiállnak a hazai, illetve az európai uniós gazdálkodók mellett. A NAK és a Magosz közös agrárpetícióján eddig összegyűlt 260 ezer aláírás erős politikai üzenet Brüsszelnek az uniós agrártámogatások megőrzése mellett és az EU mezőgazdaságát veszélyeztető szabadkereskedelmi megállapodások ellen.

2026. 04. 10. 8:42
Miközben az Európai Bizottság egymást követő szabadkereskedelmi egyezményekkel végleg hátat fordított az európai gazdáknak, a magyarok kiállnak a termelők és az európai élelmezésbiztonság mellett. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) „Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat!” címmel elindított kezdeményezését eddig több, mint 260 ezren írták alá. Ez a szám is jól jelzi, hogy a magyar embereknek fontos az agrárium ügye és nemet mondanak azokra az elhibázott brüsszeli lépésekre, amelyek a mezőgazdaság jövőjét veszélyeztetik – olvasható a NAK közleményében a két szervezet közös agrárpetíciójával kapcsolatban.

agrárpetíció: több mint negyedmillió aláírás
A NAK és a Magosz agrárpetícióját több mint negyedmillióan írták alá
Az Európai Bizottság mostani vezetése ugyanis a rövid távú ipari és geopolitikai érdekekért cserébe feláldozza saját mezőgazdaságának stabilitását és az európai élelmezésbiztonság alapjait. A Közös Agrárpolitika tervezett átalakítása elfogadhatatlan: a források 20-25 %-os megvonása a kis-és közepes gazdaságokat ellehetetlenítené, a generációs megújulás kérdésére pedig nem lehet az a válasz, hogy az idősebb, jellemzően nyugdíjas korú gazdáktól teljes egészében elvonjuk a támogatást. 

Az Európai Bizottság – előzetes hatástanulmányok és felhatalmazás nélkül is – olyan szabadkereskedelmi megállapodásokat kötött, amely alapjaiban rengeti meg a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart. 

Az új „importőr országokban” teljesen más a birtok-és termelési struktúra; enyhébb higiénia-, élelmiszer-előállítási szabályok érvényesek és ráadásul sokkal több olyan állat-és növényegészségügyi készítményt használnak napi szinten, ami az Európai Unióban már rég tiltott. 

Ezért fontos az agrárpetíció

Az Ukrajnával kötött megállapodás, az ukrán import robbanásszerű növekedése már bizonyította, hogy komoly piaci zavarokat tud okozni a termények beáramlása: 

  • a gabona, 
  • a méz, 
  • a baromfi 
  • és más termékek esetében az árak tartós nyomás alá kerültek. 

Az új, májusban életbe lépő MERCOSUR-megállapodás ezt a helyzetet tovább súlyosbítja, hiszen újabb, olcsó tömegtermékek árasztják el az európai piacokat, úgy, hogy egyrészt a fogyasztó nem kap megfelelő tájékoztatást, másrészt az európai gazdák jelentős mértékben kiszorulnak így a saját piacaikról. 

A NAK és a Magosz álláspontja szerint mindez nem véletlen döntések sorozata, hanem egy tudatos politikai irány következménye. Von der Leyen elnök asszony és csapata figyelmen kívül hagyják, hogy az agrárium nem pusztán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszer-ellátás, a vidéki társadalom és a környezeti fenntarthatóság alapja – szögezi le a közlemény.

Nem hagyjuk, hogy az agrárium kereskedelmi alkuk és hibás uniós döntések áldozata legyen! Kiálltunk a gazdákért a múlt évi tüntetésen, Brüsszelben, felszólaltunk az idei Strasbourgi gazdatüntetésen és az év eleji Agrárpetíció is a közös kiállás üzenete, melyet el fogunk juttatni Von der Leyenhez. Ez nem csupán a gazdák, hanem mindannyiunk közös ügye, melyhez a benyújtásig még bárki csatlakozhat a https://www.agrarpeticio.hu/megvedjuk-a-magyar-gazdakat oldalon – fogalmaznak. 

Nem hagyjuk, hogy az agrárium kereskedelmi alkuk és hibás uniós döntések áldozata legyen!  Megvédjük a magyar földet, megvédjük a magyar gazdákat!

– zárul a két szervezet közleménye. 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

