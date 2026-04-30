A K&H például az év elején jelentette be, hogy 2026. április elsejével megemeli a bankszámlavezetéshez, bankkártyákhoz kapcsolódó díjait a 2025 évi fogyasztói árindex (infláció) értékével, azaz 4,4 százalékkal. A felemelt díjak érvényesítésétől ugyanakkor a bank a 2026. június 30-ig tartó akciós időszakban eltekint. Az Unicredit Bank 2026. március 1-től emelte meg a bankszámlavezetési díjait – szintén 4,4 százalékkal –, ám ezt a változtatást június 30-ig – a bank önkéntes vállalásai miatt – továbbra sem érvényesítik.
Lejár a moratórium, közölték a bankok, mennyivel drágulnak a lakossági bankszámlák
Amint arra számítani lehetett, júliustól már érvényesítik az infláció hatását a lakossági számláik díjainál a bankok, miután június végével lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. Csütörtökön három pénzintézet tette közzé az év közepétől hatályos kondíciókat: az emelés mértéke az OTP Banknál és az Ersténél valamivel 4 százalék környéki, viszont a CIB Bank a 2024-es inflációt is érvényesíti az új díjakban.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!