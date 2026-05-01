Terrorcselekmény előkészítéséért ítéltek el egy férfit Nagy-Britanniában

A férfit egy megismételt eljárás során ítélték el, miután az első tárgyaláson az esküdtszék nem tudott egyhangú döntést hozni. Az ügyészség szerint Coleman a szélsőjobboldali ideológia híve volt, amely a társadalmi feszültségek erőszakos eszkalációját célozza.
A neonáci férfi már fiatalon radikalizálódott
A bíróságon elhangzott: a férfi már tinédzserként, a koronavírus-járvány idején kereste a radikális tartalmakat, és különböző fegyverek beszerzését tervezte.
Telefonján több szélsőséges dokumentumot is találtak, köztük egy példányt az Anarchista szakácskönyv című illegális kiadványból, amely robbanószerkezetek készítésének leírását is tartalmazza. Emellett birtokában volt egy kiáltvány is, amelyet Dylann Roof írt a 2015-ös dél-karolinai templomi támadás előtt. A merényletben kilenc ember vesztette életét.
