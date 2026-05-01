Terrorcselekmény előkészítéséért ítéltek el egy férfit Nagy-Britanniában

Bűnösnek mondott ki a bíróság egy szélsőjobboldali nézeteket valló fiatal férfit terrorcselekmény előkészítésének vádjában Nagy-Britanniában. A 21 éves neonáci férfi egy ún. „fajárulók” listáját állította össze és fegyvert próbált beszerezni, amikor a hatóságok lecsaptak rá.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 4:00
Illusztráció egy neonácik elleni per egyik vádlottja Fotó: Sebastian Kahnert Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A férfit egy megismételt eljárás során ítélték el, miután az első tárgyaláson az esküdtszék nem tudott egyhangú döntést hozni. Az ügyészség szerint Coleman a szélsőjobboldali ideológia híve volt, amely a társadalmi feszültségek erőszakos eszkalációját célozza.

A neonáci férfi már fiatalon radikalizálódott

A bíróságon elhangzott: a férfi már tinédzserként, a koronavírus-járvány idején kereste a radikális tartalmakat, és különböző fegyverek beszerzését tervezte. 

CHICAGO, IL - DECEMBER 17: Copies of The Anarchist Cookbook by William Powell are kept in the reference section of the Harold Washington Library on December 17, 2013 in Chicago, Illinois. William Powell, who published the book in 1971 at the age of 19, has requested the book be taken 'quietly and immediately out of print', after discovering that the book was studied by the student who recently opened fire at Arapahoe High School in Colorado, Powell. (Photo Illustration by Scott Olson/Getty Images/AFP (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
William Powell Anarchista szakácskönyvének példányai (Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson) 

 

Telefonján több szélsőséges dokumentumot is találtak, köztük egy példányt az Anarchista szakácskönyv című illegális kiadványból, amely robbanószerkezetek készítésének leírását is tartalmazza. Emellett birtokában volt egy kiáltvány is, amelyet Dylann Roof írt a 2015-ös dél-karolinai templomi támadás előtt. A merényletben kilenc ember vesztette életét.

Borítókép: egy neonácik elleni per egyik vádlottja – illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Kahnert)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu