Terrorcselekmény előkészítéséért ítéltek el egy férfit Nagy-Britanniában

A férfit egy megismételt eljárás során ítélték el, miután az első tárgyaláson az esküdtszék nem tudott egyhangú döntést hozni. Az ügyészség szerint Coleman a szélsőjobboldali ideológia híve volt, amely a társadalmi feszültségek erőszakos eszkalációját célozza.

A neonáci férfi már fiatalon radikalizálódott

A bíróságon elhangzott: a férfi már tinédzserként, a koronavírus-járvány idején kereste a radikális tartalmakat, és különböző fegyverek beszerzését tervezte.

William Powell Anarchista szakácskönyvének példányai (Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson)