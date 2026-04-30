Furcsa ellentmondás rajzolódik ki a hazai munkaerőpiacon

Közeleg a bértranszparencia, a piac még nem reagált érdemben

A fizetéssel kapcsolatos információk továbbra is ritkán jelennek meg a hazai álláshirdetésekben: arányuk az elmúlt bő egy évben 10–13% között stagnált a Profession.hu oldalán. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a bértranszparencia irányelv hazai bevezetésének határideje június 7., amely érdemben növeli a bérezéssel kapcsolatos információk hozzáférhetőségét és innentől a dolgozóknak lehetőségük lesz többek között elkérni a munkáltatójuktól az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző kollégáik átlagos bérszintjére vonatkozó adatokat, akár nemek szerinti bontásban is.

„A piacon egyértelműen látszik, hogy a cégek többsége még kivár, miközben a munkavállalói elvárások már megváltoztak. A fizetés nem egy későbbi tárgyalási pont, hanem a döntés egyik alapfeltétele. Azok a vállalatok, amelyek ezt korán felismerik mérhető előnyt szereznek a toborzásban. A saját adataink is ezt támasztják alá: a bérinformációt tartalmazó hirdetésekre átlagosan 43 százalékkal több jelentkezés érkezik, ennek ellenére a piacon továbbra sincs érdemi elmozdulás. Ez azt jelenti, hogy jelenleg még valódi differenciáló tényező lehet a transzparens bérezés” – fogalmazott Tüzes Imre, a Profession.hu kereskedelmi igazgatója.