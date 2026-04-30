állásmunkaerőfelvételmunkaerő

Furcsa ellentmondás rajzolódik ki a hazai munkaerőpiacon

Óvatosabb aktivitás és enyhe visszarendeződés jellemezte az álláspiacot 2026 első negyedévében. Mind a hirdetői, mind a pályázói oldalon mérséklődés volt tapasztalható éves összevetésben, ugyanakkor a piac fokozatos alkalmazkodását jelzi, hogy a második negyedév elején mérsékelt élénkülés indult az álláshirdetések számában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 10:48
Fotó: Vémi Zoltán
Közeleg a bértranszparencia, a piac még nem reagált érdemben

A fizetéssel kapcsolatos információk továbbra is ritkán jelennek meg a hazai álláshirdetésekben: arányuk az elmúlt bő egy évben 10–13% között stagnált a Profession.hu oldalán. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a bértranszparencia irányelv hazai bevezetésének határideje június 7., amely érdemben növeli a bérezéssel kapcsolatos információk hozzáférhetőségét és innentől a dolgozóknak lehetőségük lesz többek között elkérni a munkáltatójuktól az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző kollégáik átlagos bérszintjére vonatkozó adatokat, akár nemek szerinti bontásban is.

A piacon egyértelműen látszik, hogy a cégek többsége még kivár, miközben a munkavállalói elvárások már megváltoztak. A fizetés nem egy későbbi tárgyalási pont, hanem a döntés egyik alapfeltétele. Azok a vállalatok, amelyek ezt korán felismerik mérhető előnyt szereznek a toborzásban. A saját adataink is ezt támasztják alá: a bérinformációt tartalmazó hirdetésekre átlagosan 43 százalékkal több jelentkezés érkezik, ennek ellenére a piacon továbbra sincs érdemi elmozdulás. Ez azt jelenti, hogy jelenleg még valódi differenciáló tényező lehet a transzparens bérezés” – fogalmazott Tüzes Imre, a Profession.hu kereskedelmi igazgatója.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekpetőfi

Faggyas Sándor avatarja

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.