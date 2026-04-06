Barátság híján tankerek látják el a százhalombattai finomítót

Nem gyors ütemben, de lassacskán csökken a hazai olajkészlet annak eredményeként, hogy már több mint két hónapja, január 27. óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken. Míg a január végi adatok szerint 96 napra elegendő hazai olajkészlet állt rendelkezésre (ideértve a finomított termékeket is), addig február végén 87 nap szerepel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség honlapján. Ez még mindig igen közel áll az unióban előírt kilencven naphoz, de a tendencia nem észrevehetetlen.

Negyedmillió tonna a puffer

Magyarországot és Szlovákiát hozta nehéz helyzetbe Kijev azzal, hogy a január 27-i orosz dróntámadást és a helyreállítást követően a Barátság vezeték déli ágát nem indította újra, és azóta sem közölt konkrét nyitási időpontot. Sőt, az Európai Bizottság vizsgáló delegációjának sem engedte megtekinteni az állítólagos sérüléseket, valamint annak ellenére sem nyitja meg az olajcsapot, hogy a testület elnöke, Ursula von der Leyen is felszólította arra: működjön együtt a konfliktus rendezésének érdekében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most ismét pénzt kér az állítólagos károk helyreállítására, mi több, az érintett állomás felújítására – a modernizáció azonban néhány évvel ezelőtt megtörtént, arra most semmi szükség, mutatott rá Hortay Olivér, a Századvég Energia-és Klímapolitika Üzletágának igazgatója.

Mivel Magyarország és Szlovákia számára ez az útvonal évi mintegy ötmillió tonna kőolajat biztosított, a mindkét országban stratégiai szereppel bíró Mol február 16-án az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kérvén a stratégiai készletek egy részének felszabadítását. A társaság hozzáfér az állami biztonsági készletből 250 ezer tonna nyersolajhoz, a teljes tartalék mintegy negyven százalékához. A felhasználási határidő április közepén jár le, az olajvállalat pedig augusztus 24-ig köteles visszatölteni a kivett mennyiséget.

A pótlást folyamatosan végzi az energetikai vállalat (ezért nem rohamos a készletek apadása), mert eközben nekilátott az ellátás kiesését az adriai útvonalon helyettesíteni. De mivel ez a mód hosszabb átfutási idővel jár a csővezetékes szállításnál, az első tankerek csak március elején érkeztek meg az omišalji terminálra, és onnan további öt-tizenkét napra volt szükség, hogy a kőolaj eljusson Százhalombattára és a pozsonyi finomítóba. A negyedmillió tonna segítségével lehetett ezt a logisztikai rést áthidalni. Némileg enyhít a helyzeten, hogy a százhalombattai Dunai Finomító 2025. október 20. óta csökkentett kapacitáson üzemel: azon a napon tűz ütött ki az AV3-as desztillációs egységben, a javítás várhatóan 2026 harmadik negyedévéig tart, addig az üzem átlagosan körülbelül harminc százalékkal kevesebbet dolgoz fel.