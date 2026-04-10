Rengeteg pénz marad parlagon a számlákon - kamatkörkép

Egyre növekszik az akciós, illetve kedvező feltételekkel kínált lekötött betétek előnye az inflációhoz képest: miközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árak 1,8 százalékkal emelkedtek a márciusig tartó egy év alatt, a bankok kínálatában bőven akadnak a jelenleg 6,25 százalékos jegybanki irányadó rátához közelítő, vagy azt meghaladó betéti kamatok is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mindez – teszi hozzá – azt jelenti, hogy a legkedvezőbb lekötött forintbetétekkel érdemi reálkamat érhető el, még úgy is, ha figyelembe vesszük az elért kamatok után fizetendő, összesen 28 százalékos adóteher hatását.

Lehet találni kedvező betéti ajánlatokat/Fotó: nito / Shutterstock

Rengeteg szabad pénzen ül a lakosság, a betétállomány döntő részét még mindig pihentetik

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idén februárban 3,93 százalékot ért el az éven belüli futamidőre lekötött lakossági forintbetétek szerződésekben szereplő, átlagos kamatlába, ami éves összehasonlításban bő fél százalékpontos emelkedést tükröz.

Annak ellenére viszont – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője –, hogy a jegybank által kalkulált átlagkamat szintje is közelíti a 4 százalékot, a lakossági betétállomány döntő részét még mindig lekötés nélkül pihenteti a folyószámlákon a lakosság. Az MNB adatai szerint a látra szóló és folyószámlabetétek állománya februárban bőven meghaladta a 12 800 milliárd forintot, ami a teljes, hozzávetőleg 14 900 milliárdos portfólió több mint 86 százalékát adta. „A folyószámlákon pihenő pénzek aránya még soha nem volt ilyen magas a lakossági betéteken belül, és ez egyben azt is jelenti, hogy évente százmilliárdos nagyságrendű kamattól, illetve potenciális hozamtól esik el a lakosság” – emeli ki Gergely Péter.

Lehet találni kedvező betéti ajánlatokat

Bár a lekötött forintbetétekre a korábbinál jóval kisebb hangsúlyt helyeznek a bankok a lakossági megtakarításoknál, a BiztosDöntés.hu lekötött forint betét kalkulátora szerint bőven lehet találni versenyképes ajánlatokat a piacon.