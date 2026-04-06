Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

élelmiszerárRomániaüzemanyagárenergiahiány

Lejár a bevásárlóturizmus kora – húsvét után emelkednek az árak a szomszédban

Az energiaárak emelkedése, a magas benzinár már átgyűrűzik az élelmiszerboltok polcain sorakozó termékekre is Romániában. Az árak tavaly április óta mintegy tíz százalékkal emelkedtek, ágazati szereplők szerint az ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 6:35
bevásárlás,vásárlás,kocsi,bevásárlókocsi
Húsvét után emelkednek az élelmiszerárak Romániában. Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Másfél éve is még sokan indultak útnak Romániába, hogy olcsóbban tankoljanak és bevásároljanak, riportok sora jelent meg, mennyivel olcsóbb az élelmiszer. Voltak is erre példák, nagyon kedvező heti akciókat mindig találhat a szemfüles bevásárló, de a friss hírek szerint ennek vége lesz.  A Román Élelmiszeripari Szövetség, a Romalimenta elnöke, Aurel Popescu egyértelműen fogalmazott: a húsvét után újabb élelmiszer-áremelések várhatók Romániában – idézi a Maszol.  A magas energiaárak magas élelmiszerárakat indukálnak, ez vár minden európai gazdaságra, ha a globális energiaválságra nem találnak megoldást. 

élelmiszerárak
Az élelmiszerárak emelkedését prognosztizálta a romám szakmai szervezet  Fotó: Havran Zoltán

Az ok egyértelmű,  az energia- és üzemanyagköltségek folyamatosan emelkednek, a termelők már nem tudják tovább nyelni a veszteséget. A szakmai szervezet vezetője szerint a termelők eddig még tartották az árakat, de a költségek naponta nőnek, ezért az ünnepek után áremelésre kényszerülhetnek. Úgy vélekedett, hogy a kormány intézkedései nem követik kellő gyorsasággal a nemzetközi fejleményeket, és a gázolaj jövedéki adójának 30 banis csökkentése csak korlátozott és átmeneti segítséget jelent – emeli ki a portál.

Az élelmiszerárak kordában tartására ezt javasolják

Popescu elmondta, hogy a Romalimentának több javaslata is van az árak szinten tartására, amelyeket ismertettek a kormánnyal is. Ezek között szerepel 

  • a fuvarozókra vonatkozó kedvezmények kiterjesztése a 7,5 tonnánál kisebb élelmiszer-szállító járművekre, 
  • a jövedéki adó 
  • és az áfa fokozatos csökkentése,
  •  valamint a versenyképes árú földgáz biztosítása az élelmiszeripar számára.

A román szakmai szervezet vezetője azt is elmondta, élelmiszerhiánytól nem kell tartani a szomszédban, az ágazat rendelkezik a szükséges nyersanyagokkal, és képes ellátni a piacot, feltéve, hogy ha biztosított az energiához való hozzáférés. Viszont azt is hozzátette, hogy a malom- és sütőiparban már most 3,5-4 százalékos fogyasztáscsökkenést tapasztalnak, ami szerinte a vásárlóerő gyengülését jelzi.- írja a Maszol.

Romániában valamivel 9 lej felett van a benzin ára, ami  707–710 Ft/liter. Aki eddig Romániába járt tankolni és bevásárolni, már nem fog spórolni. Az élelmiszerárak emelkedése, a folyamatosan növekvő energia- és szállítási költségek, valamint a magyar védett árak együttesen azt eredményezik, hogy a határon túli „olcsóbb” bevásárlás egyre inkább a múlté lesz. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu