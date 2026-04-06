Lejár a bevásárlóturizmus kora – húsvét után emelkednek az árak a szomszédban

Másfél éve is még sokan indultak útnak Romániába, hogy olcsóbban tankoljanak és bevásároljanak, riportok sora jelent meg, mennyivel olcsóbb az élelmiszer. Voltak is erre példák, nagyon kedvező heti akciókat mindig találhat a szemfüles bevásárló, de a friss hírek szerint ennek vége lesz. A Román Élelmiszeripari Szövetség, a Romalimenta elnöke, Aurel Popescu egyértelműen fogalmazott: a húsvét után újabb élelmiszer-áremelések várhatók Romániában – idézi a Maszol. A magas energiaárak magas élelmiszerárakat indukálnak, ez vár minden európai gazdaságra, ha a globális energiaválságra nem találnak megoldást.

Az élelmiszerárak emelkedését prognosztizálta a romám szakmai szervezet Fotó: Havran Zoltán

Az ok egyértelmű, az energia- és üzemanyagköltségek folyamatosan emelkednek, a termelők már nem tudják tovább nyelni a veszteséget. A szakmai szervezet vezetője szerint a termelők eddig még tartották az árakat, de a költségek naponta nőnek, ezért az ünnepek után áremelésre kényszerülhetnek. Úgy vélekedett, hogy a kormány intézkedései nem követik kellő gyorsasággal a nemzetközi fejleményeket, és a gázolaj jövedéki adójának 30 banis csökkentése csak korlátozott és átmeneti segítséget jelent – emeli ki a portál.

Az élelmiszerárak kordában tartására ezt javasolják

Popescu elmondta, hogy a Romalimentának több javaslata is van az árak szinten tartására, amelyeket ismertettek a kormánnyal is. Ezek között szerepel

a fuvarozókra vonatkozó kedvezmények kiterjesztése a 7,5 tonnánál kisebb élelmiszer-szállító járművekre,

a jövedéki adó

és az áfa fokozatos csökkentése,

valamint a versenyképes árú földgáz biztosítása az élelmiszeripar számára.

A román szakmai szervezet vezetője azt is elmondta, élelmiszerhiánytól nem kell tartani a szomszédban, az ágazat rendelkezik a szükséges nyersanyagokkal, és képes ellátni a piacot, feltéve, hogy ha biztosított az energiához való hozzáférés. Viszont azt is hozzátette, hogy a malom- és sütőiparban már most 3,5-4 százalékos fogyasztáscsökkenést tapasztalnak, ami szerinte a vásárlóerő gyengülését jelzi.- írja a Maszol.

Romániában valamivel 9 lej felett van a benzin ára, ami 707–710 Ft/liter. Aki eddig Romániába járt tankolni és bevásárolni, már nem fog spórolni. Az élelmiszerárak emelkedése, a folyamatosan növekvő energia- és szállítási költségek, valamint a magyar védett árak együttesen azt eredményezik, hogy a határon túli „olcsóbb” bevásárlás egyre inkább a múlté lesz.