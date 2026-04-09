Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Európai vállalatok nukleáris üzemanyagot fejlesztenek – egy magyar társaság is érintett

Négy európai energiavállalat – köztük egy hazai társaság – csütörtökön bejelentette, hogy megállapodást írt alá a francia Framatome mérnöki céggel egy teljesen európai gyártású fűtőelem kifejlesztéséről a VVER-típusú atomerőművek számára, azzal a céllal, hogy megerősítsék az ellátásbiztonságot a geopolitikai sokkhatásokkal szemben. Egyébként a Framatome 2028-tól orosz licenc alapján gyártott fűtőelemet szállíthat majd a diverzifikáció jegyében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 15:26
Február 5-e lezárt egy fejezetet és megnyitott egy újat Paks II történetében
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A finn Fortum, a cseh Cez, a magyar MVM Paks és a szlovák Slovenske Elektrarne közös fejlesztési projektje száz százalékban európai tervezésen és ellátási láncon alapul, beleértve a Framatome franciaországi és németországi összeszerelő üzemeit is – írta a Montelnews annak kapcsán, hogy a négy vállalat közös fejlesztésű fűtőelem fejlesztéséről állapodott meg a francia Framatome-mal.

A Framatome is szállítana majd nukleáris üzemanyagot Paksra, az új blokkokhoz viszont a garanciaidő alatt orosz fűtőelemeket kell(ene) majd használni
Fotó: Polyák Attila

„Az energiaellátás biztonsága stratégiai prioritás számunkra a Fortumnál. A teljes nukleáris üzemanyag-értéklánc diverzifikálása erősíti képességünket, hogy megbízhatóan lássuk el árammal ügyfeleinket” – mondta Petra Lundstrom, a Fortum ügyvezető alelnöke a közleményben.

„A nukleáris ellátásbiztonság fokozása”

„Nagyszerű, hogy most, európai együttműködés révén, olyan megoldást tudunk kidolgozni, amely egyszerre több vállalatnak is előnyös, és számos európai ország energiaellátásának biztonságát is javíthatja.”
A nukleáris üzemanyag-fejlesztési projekt szakaszosan fog haladni. Először az alapvető üzemanyag-tervezést végzik el, majd gyártják és engedélyezik az ólom-üzemanyag-kazettákat a Fortum 1 GW-os Loviisa atomerőművéhez.
A rendszeres üzemanyag-szállítások a 2030-as évek elején kezdődhetnek – áll a közleményben.

Az üzemanyag-diverzifikációs lépés kapcsán érdemes felidézni, amit Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő mondott lapunknak. 

Egy korábbi megállapodás alapján 2028-tól a francia Framatome is szállíthat üzemanyagot a paksi atomerőműbe.

Ez orosz–francia együttműködésben valósul meg úgy, hogy a francia társaság lesz az üzemanyag szállítója, a gyártás pedig orosz liszenc alapján történik. 

Jelenleg 19 VVER-típusú atomerőmű működik az EU-ban. A tervezés még a Szovjetunióban született, szaknéven nyomottvizes típusú reaktorrról van szó, amelyet víz hűt és moderál. Pakson a meglévő blokkok VVER-440 típusúak, a létesítendő két új VVER-1200  típus pedig a legkorszerűbb technológiát képviseli majd, azonban utóbbiak kapcsán írtuk, a garancia feltételei is egyben, hogy (eleinte) orosz üzemanyaggal működjenek, amelyet ehhez a típushoz fejlesztettek ki.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelektiszás

Mi lesz, ha mindent elveszítesz?!

Fábián Tibor avatarja

Nyílt levél egy buborékban élő, magából kifordult és magára maradt gyémánt fokozatú tiszáshoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.