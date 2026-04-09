Európai vállalatok nukleáris üzemanyagot fejlesztenek – egy magyar társaság is érintett

A finn Fortum, a cseh Cez, a magyar MVM Paks és a szlovák Slovenske Elektrarne közös fejlesztési projektje száz százalékban európai tervezésen és ellátási láncon alapul, beleértve a Framatome franciaországi és németországi összeszerelő üzemeit is – írta a Montelnews annak kapcsán, hogy a négy vállalat közös fejlesztésű fűtőelem fejlesztéséről állapodott meg a francia Framatome-mal.

A Framatome is szállítana majd nukleáris üzemanyagot Paksra, az új blokkokhoz viszont a garanciaidő alatt orosz fűtőelemeket kell(ene) majd használni

Fotó: Polyák Attila

„Az energiaellátás biztonsága stratégiai prioritás számunkra a Fortumnál. A teljes nukleáris üzemanyag-értéklánc diverzifikálása erősíti képességünket, hogy megbízhatóan lássuk el árammal ügyfeleinket” – mondta Petra Lundstrom, a Fortum ügyvezető alelnöke a közleményben.

„A nukleáris ellátásbiztonság fokozása”

„Nagyszerű, hogy most, európai együttműködés révén, olyan megoldást tudunk kidolgozni, amely egyszerre több vállalatnak is előnyös, és számos európai ország energiaellátásának biztonságát is javíthatja.”

A nukleáris üzemanyag-fejlesztési projekt szakaszosan fog haladni. Először az alapvető üzemanyag-tervezést végzik el, majd gyártják és engedélyezik az ólom-üzemanyag-kazettákat a Fortum 1 GW-os Loviisa atomerőművéhez.

A rendszeres üzemanyag-szállítások a 2030-as évek elején kezdődhetnek – áll a közleményben.

Az üzemanyag-diverzifikációs lépés kapcsán érdemes felidézni, amit Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő mondott lapunknak.

Egy korábbi megállapodás alapján 2028-tól a francia Framatome is szállíthat üzemanyagot a paksi atomerőműbe.

Ez orosz–francia együttműködésben valósul meg úgy, hogy a francia társaság lesz az üzemanyag szállítója, a gyártás pedig orosz liszenc alapján történik.

Jelenleg 19 VVER-típusú atomerőmű működik az EU-ban. A tervezés még a Szovjetunióban született, szaknéven nyomottvizes típusú reaktorrról van szó, amelyet víz hűt és moderál. Pakson a meglévő blokkok VVER-440 típusúak, a létesítendő két új VVER-1200 típus pedig a legkorszerűbb technológiát képviseli majd, azonban utóbbiak kapcsán írtuk, a garancia feltételei is egyben, hogy (eleinte) orosz üzemanyaggal működjenek, amelyet ehhez a típushoz fejlesztettek ki.