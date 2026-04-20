Fontos bejelentés érkezett a balatoni vasútvonalról

Elkészült a 29-es vasútvonal karbantartása, mától ismét közlekedhetnek a vonatok a Szabadbattyán–Balatonfüred-szakaszon – jelentette be Hegyi Zsolt hétfő reggel a közösségimédia-oldalán.

Leírása szerint a munkálatok során a nagy napi hőingás miatt kialakult irányhibákat nagygépes vágányszabályozással szüntették meg, a sínkopás miatt több helyen hosszúsíneket cseréltek, emellett több szakaszon ágyazatcsere is történt.

Munkánk eredményeként ezen a szakaszon a jövőben mérséklődik a meghibásodások kockázata, csökken a sebességkorlátozások száma, így stabilabbá és kiszámíthatóbbá válik a menetrend – különösen a nyári, megnövekedett balatoni forgalomban

– írja a MÁV vezérigazgatója.

Néhány hete a vonal másik, Balatonfüred és Tapolca közötti szakaszán végeztek karbantartást, így az észak-balatoni vasútvonal felkészülten várja a lassan érkező előszezont – zárja a posztot.



