95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Telefonos segítséget kínál a NAV – elmondták, meddig él a forró drót

Telefonos segítséget kínál a NAV azoknak, akiknek a gépjárműadó befizetésével kapcsolatban vannak kérdéseik, illetve segítségre szorulnak az ügyintézés során. Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás ingyenes, ám fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről ezen a csatornán nem adható információ. 

2026. 04. 13. 8:26
A NAV Infóvonala a 1819-es (külföldről: +36 1 461 1819) számon hosszított ügyelettel - 18 óráig - várja április 13-tól 15-ig azok hívását a gépjárműadó menüpontban, akik az adó befizetése kapcsán kérnek segítséget. Ha valaki az adóösszegre kíváncsi, az a gépjárműadó-határozatban, vagy néhány koppintással a NAV-Mobilban nézheti meg. Szükség esetén kiszámítható a fizetendő adó összege a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is - adott tájékoztatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Gépjárműadó befizetési határidő: erre kell figyelnie

Akinek van elektronikus tárhelye, annak a NAV digitálisan küldte ki a határozatot, akinek nincs, vagy kizárta az e-kapcsolattartást, annak postán keresztül, papíron érkezik a dokumentum.

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. 

A befizetési határidő számítása: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Így például, ha valaki április 16-án vette át a határozatot, az esetében a fizetési határidő: május 17.

Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon. Fontos tudni, hogy sem a határozat megismeréséhez, de még csekkért sem kell bemenni személyesen a NAV-hoz, hiszen a NAV-Mobil letöltésével könnyedén elkerülhető a sorban állás és lekérdezhető, sőt egyszerűen be is fizethető az adó.

A hatóság azt ajánlja azoknak, akik nem akarák a mobilalkalmazás letölteni, hogy a fizetési kötelezettséget a gépjárműadó-határozatban szereplő linken, illetve az Ügyfélportálon is teljesíthetik. Minden autós választhatja az egyszerű banki utalást is a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla), ügyelve arra, hogy átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell megadni a közleményben, nem a rendszámot.

Ugyanakkor az adóhatóság szerint a befizetés a NAV-Mobilban a legegyszerűbb, itt az is ellenőrizhető, hogy mennyi az adó összege, és részlet is kérhető pár koppintással.

