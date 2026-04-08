Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

inflációKSHáremelkedés

Itt a meglepetés – így alakultak a fogyasztói árak márciusban

Átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg a fogyasztói árak márciusban az egy évvel korábbiakat. A kedvező inflációs folyamatok bizonyítják, hogy működik a kormány árréscsökkentő intézkedése.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 9:12
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal gyoruslt az infláció – tette közzé szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. 

infláció meglepetés március
Az infláció mindössze 0,4 százalékkal gyorsult az előző hónaphoz képest
Fotó: Havran Zoltán

Az adat alulmúlta az elemzői várakozásoikat, és továbbra is a jegybank céltartománya alatt tartózkodik az infláció Magyarországon. 

Működik az árréscsökkentés: márciusban több mint 3 százalékkal csökkent a hideg élelmiszerek ára – emelte ki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 


Azt írják: a Tisza Párt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, kivezetné a védett benzinárakat, az árréscsökkentést és a multik különadóját, megszüntetné a rezsicsökkentést, ráadásul brutális energiaadót vetne ki a megtakarításokra. A Tiszával ellentétben a kormány a béke és a magyar emberek pártján áll, ezért emeli a béreket (például 11 százalékos minimálbér-emelés), csökkenti az adókat:

  • 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentessége, 
  • családi adókedvezmény megduplázása, 

valamint folytatja a harcot az áremelésekkel szemben. Ennek egyik legfontosabb eszköze az árréscsökkentés, amelyet a kormány meghosszabbított és kiterjesztett. 

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy márciusban az infláció mértéke 1,8 százalékra esett vissza, miközben a hideg élelmiszerek ára az előző év azonos időszakához képest 3,2 százalékkal csökkent. Emellett a kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

A kormány intézkedéseinek eredményeként a családok egyre több pénzből, egyre kedvezőbb áron és egyre biztonságosabban vásárolhatnak.

A Tiszával összejátszó ukrán kormány az olajvezeték elzárásával benzináremelést, inflációt, romló gazdasági helyzetet, ezáltal kormányellenes hangulatot akar előidézni. A kormány az ukrán olajblokáddal szemben is megvédi a magyar családokat, védett árat vezetett be az üzemanyagokra, így a benzin literenkénti kiskereskedelmi ára nem haladhatja meg az 595 forintot, a gázolajé pedig a 615 forintot.

A várakozásokat is meghaladta az inflációs adat 

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők korábban éves bázison 2,1 százalékos és havi viszonylatban 0,7 százalékos áremelkedést jósoltak márciusra.

A márciusi inflációs adat tehát mindenképpen meglepetés, még ha abban az árréstopok, illetve a januári rezsistop is közrejátszott. 

Ráadásul ami ennél is lényegesebb, hogy a maginflációban sem látunk érdemi gyorsulását, márciusban 1,9 százalék volt. Ez az egyszeri hatásoktól megtisztított, az inflációs folyamatokat jobban tükröző mutató is azt támasztja alá, hogy nincs érdemi árnyomás a magyar gazdaságban.

Pozitív meglepetést okoztak a márciusi inflációs adatok, az éves áremelkedés ismét a jegybanki toleranciasáv alatt, 1,8 százalékon alakult – jelezte Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. 

Kiemelte: az élelmiszerárak havi és éves alapon is stagnáltak márciusban, sőt a vendéglátási szolgáltatások nélkül még csökkentek is az árak egy év alatt, 3,2 százalékkal. A kedvező folyamatokban érdemi szerepe volt az árrésstopnak, de az árfolyam erősödése is támogatta azt. A szeszesitalok, dohánytermékek havi árváltozása összességében megfelelt a historikus trendeknek és a tartós fogyasztási cikkek esetében is csak kismértékben haladta meg azt. Ezzel szemben a ruházkodási cikkek körében, habár jellemző a márciusi szezonális áremelés, annak mértéke (1,9 százalék) érdemben nagyobb volt a szokásosnál. Kérdés, hogy ebben mekkora szerepe volt a várakozásoknak, amelyet majd a következő havi adatok mutatnak meg – írta. 

A háztartási energia ára havi alapon stagnált, amely két ellentétes hatás eredője: egyrészt kifutott a távfűtés esetében a januári rezsistop hatása, miközben a gáz esetében a KSH által alkalmazott módszertan nyomán részben megjelent. Az üzemanyagárak márciusban a védett árak bevezetésével együtt is havi alapon 4,6 százalékkal emelkedtek, miközben 3,0 százalékkal alacsonyabban alakultak, mint az előző év azonos időszakában. 

A védett árak nélkül – amely csak az árfelírási időszak felében volt életben – legalább két tized százalékponttal lett volna magasabb a márciusi infláció.

 

Az elemző szerint a havi alapú 0,4 százalékos drágulás – az üzemanyagárak megugrásának hatásával együtt – azt jelzi, hogy január és február után márciusban is visszafogott volt az átárazás. A vállalatok tehát széles körben nem kezdték el azonnal beárazni a kockázatokat, hanem még kivártak, amely mindenképpen kedvező folyamat. 

Előretekintve ugyanakkor továbbra is jelentős inflációs kockázatokat hordoz a közel-keleti konfliktus fennmaradása és az energiapiac bizonytalansága. Ha az éjszaka bejelentett kéthetes tűzszünet nyomán a háború a következő időszakban véget ér, és a globális energiaellátásban nem alakulnak ki tartós és számottevő fennakadások, akkor az áremelkedés hatása átmeneti lehet. 

Számításaink szerint ezzel együtt is az év második felében kiléphet a toleranciasávból az infláció, azonban év végéig is négy százalék közelében alakulhat, majd ezt követően jövő év közepére térhet vissza a háromszázalékos jegybanki célhoz

– vélekedik Molnár Dániel. 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

