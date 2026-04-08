Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal gyoruslt az infláció – tette közzé szerdán a Központi Statisztikai Hivatal.

Az infláció mindössze 0,4 százalékkal gyorsult az előző hónaphoz képest

Az adat alulmúlta az elemzői várakozásoikat, és továbbra is a jegybank céltartománya alatt tartózkodik az infláció Magyarországon.

Működik az árréscsökkentés: márciusban több mint 3 százalékkal csökkent a hideg élelmiszerek ára – emelte ki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.



Azt írják: a Tisza Párt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, kivezetné a védett benzinárakat, az árréscsökkentést és a multik különadóját, megszüntetné a rezsicsökkentést, ráadásul brutális energiaadót vetne ki a megtakarításokra. A Tiszával ellentétben a kormány a béke és a magyar emberek pártján áll, ezért emeli a béreket (például 11 százalékos minimálbér-emelés), csökkenti az adókat:

40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentessége,

családi adókedvezmény megduplázása,

valamint folytatja a harcot az áremelésekkel szemben. Ennek egyik legfontosabb eszköze az árréscsökkentés, amelyet a kormány meghosszabbított és kiterjesztett.

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy márciusban az infláció mértéke 1,8 százalékra esett vissza, miközben a hideg élelmiszerek ára az előző év azonos időszakához képest 3,2 százalékkal csökkent. Emellett a kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

A kormány intézkedéseinek eredményeként a családok egyre több pénzből, egyre kedvezőbb áron és egyre biztonságosabban vásárolhatnak.

A Tiszával összejátszó ukrán kormány az olajvezeték elzárásával benzináremelést, inflációt, romló gazdasági helyzetet, ezáltal kormányellenes hangulatot akar előidézni. A kormány az ukrán olajblokáddal szemben is megvédi a magyar családokat, védett árat vezetett be az üzemanyagokra, így a benzin literenkénti kiskereskedelmi ára nem haladhatja meg az 595 forintot, a gázolajé pedig a 615 forintot.