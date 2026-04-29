A szándéknyilatkozat aláírását követően a két társaság megkezdi a technikai és operatív részletek kidolgozását, hogy a tervezett hálózati fejlesztések a lehető leghatékonyabb ütemben valósulhassanak meg a térségben. A fejlesztés révén létrejövő új adatfolyosó kulcsszerepet játszik majd a kontinensek közötti adatforgalom biztonságos és nagy sebességű továbbításában, megerősítve a régió „digitális híd” szerepét Európa és a globális hálózatok között.
Jelentős szerepet vállal a 4iG a közép-balkáni régió digitális hálózatfejlesztésében
Stratégiai együttműködést kötött a 4iG Csoport és a Grid Telecom a közép-balkáni régió digitális hálózatfejlesztésére.
