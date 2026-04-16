Rendkívüli

Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szükség!

gazdaságinflációTisza Párt

Jön a Tisza-kormány – a piaci elemző szerint vége lesz a különadóknak, az árrésstopnak és az üzemanyagár-szabályozásnak is

Az árintézkedések kivezetése, illetve a piaci árképzés irányába történő visszatérés miatt „lesz zaj az inflációs folyamatokban”.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 19:18
Jön a Tisza-kormány, az olyan intézkedéseket, mint a különadók, az árrésstop és az üzemanyagár-szabályozás ki fogják vezetni Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A kormányváltás hatására a piac várakozásai szerint az olyan intézkedéseket, mint a különadók, az árrésstop és az üzemanyagár-szabályozás, idővel ki fogják vezetni – mondta el Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a 444.hu oldalnak adott interjúban, melyet a távirati iroda szemlézett.

A cikkben emlékeztetnek, hogy az árrésstopról szóló szabályozás május végéig érvényes, az üzemanyagok védett ára pedig május 1-ig hatályos, vagyis ez utóbbiról még vélhetően a leköszönő kormánynak kell döntenie. A cikkben felvetett kérdésre, hogy a kormány vajon meghosszabbítja-e ezt az intézkedést, Török Zoltán úgy vélekedett, hogy szerinte inkább az új kormányra hagyja a döntést.

„Lesz zaj az inflációs folyamatokban”

A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájáról a Raiffeisen vezető elemzője elmondta, a jegybank ugyanúgy szakmai alapon működik tovább, ahogyan az elmúlt egy évben. Így akkor lesz kamatcsökkentés, ha az a monetáris szempontok, elsősorban az inflációs mutatók alapján indokolt.

Török Zoltán kiemelte, komoly együttműködésre van szükség az inflációs cél elérése érdekében a kormány és a jegybank között.

Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az árintézkedések kivezetése, illetve a piaci árképzés irányába történő visszatérés miatt „lesz zaj az inflációs folyamatokban”.

Az elemző szerint szerint a költségvetés nagy kihívás lesz az új kormánynak. Megjegyezte, hogy ráadásul a felálló új kormánynak van egy olyan ígérete, hogy 2030-ra teljesíti az ország az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti feltételeket, vagyis el kell kezdeni keményen dolgozni.

Török Zoltán egyúttal hozzátette, az idei költségvetés még nem a Tisza felelőssége, ezt tudják a befektetők, a hitelminősítők. Az ő kormányzati felelősségük majd a 2027-es költségvetéssel kezdődik. De ezt az évet is le kell hozniuk valahogy, és vélhetően rossz üzenet lenne, ha túlzott mértékben elszállna a deficit, amire volt már példa kormányváltás után. Az viszont biztos, hogy a költségvetés kordában tartását segíthetik az EU-források. Tehát az a következő lépés az, hogy az uniós pénzeket gyorsan fel kell szabadítani.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
