Jön a Tisza-kormány – a piaci elemző szerint vége lesz a különadóknak, az árrésstopnak és az üzemanyagár-szabályozásnak is

– A kormányváltás hatására a piac várakozásai szerint az olyan intézkedéseket, mint a különadók, az árrésstop és az üzemanyagár-szabályozás, idővel ki fogják vezetni – mondta el Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a 444.hu oldalnak adott interjúban, melyet a távirati iroda szemlézett.

A cikkben emlékeztetnek, hogy az árrésstopról szóló szabályozás május végéig érvényes, az üzemanyagok védett ára pedig május 1-ig hatályos, vagyis ez utóbbiról még vélhetően a leköszönő kormánynak kell döntenie. A cikkben felvetett kérdésre, hogy a kormány vajon meghosszabbítja-e ezt az intézkedést, Török Zoltán úgy vélekedett, hogy szerinte inkább az új kormányra hagyja a döntést.

„Lesz zaj az inflációs folyamatokban”

A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájáról a Raiffeisen vezető elemzője elmondta, a jegybank ugyanúgy szakmai alapon működik tovább, ahogyan az elmúlt egy évben. Így akkor lesz kamatcsökkentés, ha az a monetáris szempontok, elsősorban az inflációs mutatók alapján indokolt.

Török Zoltán kiemelte, komoly együttműködésre van szükség az inflációs cél elérése érdekében a kormány és a jegybank között.

Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az árintézkedések kivezetése, illetve a piaci árképzés irányába történő visszatérés miatt „lesz zaj az inflációs folyamatokban”.

Az elemző szerint szerint a költségvetés nagy kihívás lesz az új kormánynak. Megjegyezte, hogy ráadásul a felálló új kormánynak van egy olyan ígérete, hogy 2030-ra teljesíti az ország az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti feltételeket, vagyis el kell kezdeni keményen dolgozni.

Török Zoltán egyúttal hozzátette, az idei költségvetés még nem a Tisza felelőssége, ezt tudják a befektetők, a hitelminősítők. Az ő kormányzati felelősségük majd a 2027-es költségvetéssel kezdődik. De ezt az évet is le kell hozniuk valahogy, és vélhetően rossz üzenet lenne, ha túlzott mértékben elszállna a deficit, amire volt már példa kormányváltás után. Az viszont biztos, hogy a költségvetés kordában tartását segíthetik az EU-források. Tehát az a következő lépés az, hogy az uniós pénzeket gyorsan fel kell szabadítani.