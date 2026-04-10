Budapesti repülőjáratokat is töröltek a Lufthansa-dolgozók sztrájkja miatt

Fontos információkat közöltek az utasoknak.

2026. 04. 10. 9:51
A Lufthansa légiutas-kísérőinek sztrájkja miatt törölték a légitársaság pénteki budapesti járatait Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek
„A Lufthansa légiutas-kísérőinek sztrájkja miatt törölték a légitársaság pénteki budapesti járatait” – olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapján.

A járatinformációs tájékozatás szerint nem érkezik Budapestre a 8.35-ös müncheni, a 8.55-ös és 11.15-ös frankfurti, a 12.35-ös müncheni, a 13.35-ös frankfurti, a 16.50-es müncheni, a 18.20-as frankfurti és a 23.30-as müncheni repülőgép. Budapestről 6 órakor nem szállt föl a müncheni járat és nem fog a 9.15-ös sem. Nem indul továbbá a menetrend szerint 9.35-kor és 11.55-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.15-kor Frankfurtba, 17.30-kor Münchenbe és a 19.20-kor Frankfurtba indítandó repülő. A Lufthansa a szombaton érkező és induló budapesti járatait egyelőre nem törölte – olvasható a Bud.hu oldalon, amelynek információit a távirati iroda szemlézte.

A német légitársaság dolgozói éjfél óta sztrájkolnak a szakszervezeti tájékoztatás szerint, a munkabeszüntetést este tíz óráig tervezik. 

A Lufthansa legnagyobb csomópontjában, Frankfurtban a péntekre tervezett 350 indulás csaknem 75 százalékát törölték.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

