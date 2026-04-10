Trump újra teljes támogatásáról biztosította a miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!"

Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló a Chery mellett döntött

Az autóvásárlás ma már jóval többről szól, mint egy egyszerű közlekedési eszköz kiválasztásáról. Egyre többen keresnek olyan megoldást, amely hosszú távon is megbízható, gazdaságos és értékálló marad. Egy autó, amely nemcsak a jelen igényeire ad választ, hanem évekkel később is jó döntésnek bizonyul. Ebben a szemléletben egyre többen fordulnak a Chery felé, amely rövid idő alatt is látványos eredményeket ért el a hazai piacon.

Forrás: cherymotors.hu
A számok önmagukért beszélnek. 2026 első negyedévében a Chery az összes márka között a 15. helyen végzett, miközben a kínai márkák között az első helyet szerezte meg, 820 darabos regisztrációval és közel 2 százalékos piacrésszel. Márciusban tovább erősödött a jelenléte: 413 eladott autóval és 2,1 százalékos piacrésszel a legnagyobb volumenű kínai márkává vált Magyarországon. Mindössze hét hónappal a piaci bevezetés után a teljes rangsorban már a 13. helyen szerepel, olyan, régóta jelen lévő márkákat megelőzve, mint a Dacia vagy a Peugeot. Ezek nem csupán statisztikák, hanem egyértelmű visszajelzések a vásárlók részéről.

A Chery sikerének hátterében több tényező együttesen áll. Az egyik legfontosabb a kiemelkedő ár-érték arány, amely ebben a kategóriában különösen meghatározó szempont. A vásárlók olyan felszereltséget és technológiai szintet kapnak, amely sok esetben magasabb árkategóriában megszokott. Ezt egészíti ki a 7 év vagy 150 000 kilométeres gyártói garancia, amely nemcsak biztonságot, hanem kiszámíthatóságot is jelent. A döntés így nem csupán érzelmi, hanem racionális alapon is könnyen meghozható.

A modern technológia szintén kulcsszerepet játszik. A Chery modellek fejlesztése során kiemelt figyelmet kapott a hatékonyság és az alacsony fogyasztás, ami hosszú távon jelentős költségmegtakarítást eredményez. Ez különösen fontos szempont azok számára, akik nemcsak megvásárolni szeretnének egy autót, hanem fenntartani is kiszámítható költségek mellett. A mindennapi használat során ez a különbség gyorsan érezhetővé válik.

A hazai piaci adatok tovább erősítik ezt a képet. A kínai márkák összesített eladásának több mint egynegyedét, egészen pontosan 26,6 százalékát a Chery adta az első negyedévben. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló a Chery mellett döntött. Ez már nem pusztán növekedés, hanem egyértelmű piaci pozíció.

A döntést tovább könnyíti, hogy 2026 február közepe óta valamennyi Chery modellhez kedvező finanszírozási konstrukció érhető el. Ez még szélesebb kör számára teszi elérhetővé a márkát, miközben a teljes birtoklási költség továbbra is versenyképes marad. A vásárlók visszajelzései alapján sokan éppen emiatt érzik úgy, hogy jelenleg ez az egyik legjobb ajánlat a piacon.

A Chery tehát nem csupán egy új szereplő, hanem egy olyan márka, amely rövid idő alatt bizonyította, hogy képes megfelelni a modern autóvásárlók elvárásainak. Azok számára, akik hosszú távra terveznek, és nem szeretnének kompromisszumot kötni ár, technológia és megbízhatóság terén, egyre inkább kézenfekvő választássá válik. Mert egy autó nemcsak a jelenről szól, hanem a következő évekről is – és ebben a gondolkodásban a Chery egyre többek számára jelenti a biztos döntést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

