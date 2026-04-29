Magyarország Európa élvonalában: ebben még az uniós átlagot is felülmúljuk

A magyar háztartások kezében lévő mintegy 5100 milliárd forint értékű külföldi értékpapír 57 százaléka befektetési jegy, 22 százaléka kötvény és 21 százaléka részvény, a befektetések 60 százaléka euróban, 25 százaléka dollárban volt jegyezve – derült ki a prezentációból.

Banai Ádám kitért arra is, hogy az Otthon start program hatására csökkent a háztartások nettó pénzügyi megtakarítása, ezzel párhuzamosan, az ingatlanárak növekedésével, a családok pénzügyi vagyona emelkedik.

A jegybank kérdőíves felméréséből kiderült, hogy az eladók több mint fele ingatlanvásárlásra fordította a befolyt összeget, 21 százalékuk fogyasztásra. Vizsgálták a unit-link biztosítások teljesítményét is, és megállapították, hogy a jegybank Etikus 2.0 szabályozási csomagjának bevezetése után javult ezeknek a termékeknek a teljesítménye és magasabb hozamokat kínálnak a kibocsátók.