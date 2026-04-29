Magyarország Európa élvonalában: ebben még az uniós átlagot is felülmúljuk

A háztartások nettó pénzügyi megtakarítása 2025-ben csökkent, ugyanakkor GDP-arányosan továbbra is meghaladja a régiós és az európai uniós átlagot, ami stabil alapot jelent a magyar gazdaság számára. Ezt Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főközgazdász ügyvezető igazgatója ismertette a Megtakarítási jelentést bemutató tájékoztatón szerdán.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 17:30
illusztráció
A magyar háztartások kezében lévő mintegy 5100 milliárd forint értékű külföldi értékpapír 57 százaléka befektetési jegy, 22 százaléka kötvény és 21 százaléka részvény, a befektetések 60 százaléka euróban, 25 százaléka dollárban volt jegyezve – derült ki a prezentációból.

Banai Ádám kitért arra is, hogy az Otthon start program hatására csökkent a háztartások nettó pénzügyi megtakarítása, ezzel párhuzamosan, az ingatlanárak növekedésével, a családok pénzügyi vagyona emelkedik.

A jegybank kérdőíves felméréséből kiderült, hogy az eladók több mint fele ingatlanvásárlásra fordította a befolyt összeget, 21 százalékuk fogyasztásra. Vizsgálták a unit-link biztosítások teljesítményét is, és megállapították, hogy a jegybank Etikus 2.0 szabályozási csomagjának bevezetése után javult ezeknek a termékeknek a teljesítménye és magasabb hozamokat kínálnak a kibocsátók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.