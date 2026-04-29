Mészáros-csoport: hamis a vád, nincs környezetszennyezés

Elsődleges szempont a környezetbiztonság
A társaság számára elsődleges szempont a környezetbiztonság, a jogszabályi megfelelés és a hatósági előírások teljesítése. A következő időszakban folytatódik a monitoring, valamint a talaj és a talajvíz állapotának részletesebb vizsgálata, illetve a környezethasználati engedélyben rögzített tevékenységek is folynak a hulladékok átvételének kivételével.
A határozatban szereplő népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás szerint közegészségügyi, illetve járványügyi kockázat nem merül fel.
A közlemény kiemeli: „az újságírás írott és íratlan szabályainak megfelelő kérdésfeltevése kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy bármikor készséggel állunk rendelkezésére más kérdésekben is, ezért nem szükséges szakmaetikai hibát elkövetve, leellenőrizett tények helyett téves információkra alapozva tájékoztatnia a nyilvánosságot cégcsoportunk tevékenységével kapcsolatban. Utalunk itt korábbi, az Envirotis-csoport likviditásával foglalkozó anyagára, amely jelentős riadalmat keltett kollégáink és üzleti partnereink körében. Cégcsoportunk évtizedes, stabil működésének eredményeként a velünk közvetlen kapcsolatban álló egyének és szervezetek bizalma mélyebb annál, semhogy egy téves információkra alapozott híranyag megrendítse, ennek ellenére kérjük, hogy kérdezzen tőlünk máskor is, mielőtt elkészít egy anyagot.”
