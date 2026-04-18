Rendhagyó programokkal segíti a bevallások leadását az adóhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága tematikus nyílt napot tart április 24-én. A Dózsa György úti központi ügyfélszolgálaton az érdeklődők hosszabb nyitvatartás mellett, délután két órától este hatig kérhetnek segítséget a személyi jövedelemadó-bevallások pontos kitöltéséhez és benyújtásához. A NAV a programmal azokat a lakosokat szólítja meg, akik igénylik a felkészült szakintézők közvetlen iránymutatását az éppen aktuális tavaszi adószezon hajrájában.

Különleges programmal segíti az adózókat a NAV (Fotó: Világgazdaság)

Nem csak az szja bevallásban segít a NAV

A rendezvény nem korlátozódik az adminisztrációs feladatok megkönnyítésére. A délelőtti órákban a középiskolás diákoké és a pedagógusoké a főszerep. Az adóhatóság idén tízéves oktatási programjának keretében a fiatalok több állomásos, forgószínpadszerű foglalkozásokon vehetnek részt. A 2016-ban indult kezdeményezés eddig húsz intézmény mintegy tízezer tanulóját érte el országszerte.

Diákok számára szerveznek programokat

A helyszínre érkező diákok gyakorlatias formában tanulhatnak a hamis termékek azonosításáról, egy saját vállalkozás elindításának lépéseiről, az e-kereskedelemről és az online tartalomgyártás adózási vonzatairól. A szervezők a közszolgálati életpálya sajátosságainak részletes bemutatásával a pályaválasztás előtt állóknak is konkrét támpontokat adnak a jövőre nézve.

A délutáni időszakban ezeknek az interaktív előadásoknak a rövidített verzióit a felnőtt ügyfelek is meghallgathatják. A szakemberek olyan szélesebb rétegeket érintő kérdéseket is napirendre tűznek a délután folyamán, mint a különböző fizetési kedvezmények igénylésének feltételei.

A nyílt nap a családosok számára is könnyen látogatható, a hivatal munkatársai ugyanis az ügyintézés és a prezentációk ideje alatt játékos elfoglaltságot és felügyeletet biztosítanak a legkisebbeknek.