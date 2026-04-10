Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
fogyasztóvédelem visszahívás NKFH

Jelzett a hatóság, ezt a terméket ne fogyassza el!

A kifogásolt tételt visszahívják, kiveszik a forgalomból.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 12:45
Fontos figyelmeztetést küldött a fogyasztóvédelmi hatóság Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó koriandermag termékben. A termékből hazánkba is szállítottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A szervezet felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett), a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

A fotó illusztráció Forrás: NKFH

 

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Whole Dhania Coriander Seeds/ Egész Dhania koriandermag
  • Márka: TRS
  • Kiszerelés: 100 g
  • Tételszám: 08/2027 5 226L4
  • Minőségmegőrzési idő: 31/08/2027
  • Holland beszállító: Asia Express Food B. V.
     

A hatóság kéri, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

 

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

