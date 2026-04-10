Jelzett a hatóság, ezt a terméket ne fogyassza el!

– Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó koriandermag termékben. A termékből hazánkba is szállítottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A szervezet felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett), a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Whole Dhania Coriander Seeds/ Egész Dhania koriandermag
- Márka: TRS
- Kiszerelés: 100 g
- Tételszám: 08/2027 5 226L4
- Minőségmegőrzési idő: 31/08/2027
- Holland beszállító: Asia Express Food B. V.
A hatóság kéri, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
