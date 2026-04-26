Így csökkentheti drasztikusan a benzinköltséget

A dugóban araszolás rabolja a benzint

A városi közlekedés sajátosságai szintén hozzájárulnak a magas fogyasztáshoz. A gyakori megállás és elindulás, a dugókban való araszolás kifejezetten pazarló üzemmód, amely fokozottan igénybe veszi a motort és a hajtásláncot. Sok esetben kifizetődőbb hosszabb, de egyenletesebb forgalmú útvonalat választani, vagy – ahol erre lehetőség van – csúcsidőn kívül útnak indulni.

Az utak előzetes megtervezése szintén fontos szerepet játszik a takarékos autózásban. A hideg motor lényegesen több üzemanyagot használ, ezért hatékonyabb több ügyet egy út során elintézni, mint naponta többször rövid távokra elindulni.

Hosszabb utakon a sebességtartó automatika használata segíthet elkerülni a felesleges gyorsításokat és fékezéseket, ami szintén kedvezően hat a fogyasztásra.

Nem mindegy az sem, milyen autóval közlekedünk. A kisebb, könnyebb, mérsékeltebb teljesítményű járművek különösen városi használatnál jellemzően jóval kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, mint a nagy tömegű, erős motorral szerelt modellek. Emellett a rendszeres karbantartás elhanyagolása komoly többletköltségeket okozhat: egy rosszul működő alkatrész akár a fogyasztás megduplázódásához is vezethet.

Bármilyen irányba is alakulnak az üzemanyagárak, az biztos, hogy a tudatos vezetés és az autó állapotára való odafigyelés hosszú távon kényelmesebb és olcsóbb autóhasználatot tesz lehetővé. Gyakran nincs szükség radikális változtatásokra ahhoz, hogy jelentősen csökkenjenek a kiadások – már néhány jól megválasztott szokás is érezhető különbséget jelenthet a mindennapokban.