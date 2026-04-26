védett árüzemanyagbenzinár

Így csökkentheti drasztikusan a benzinköltséget

A védett árnak köszönhetően a magyarok az egyik legkedvezőbb áron vásárolhatják az üzemanyagot Európában. Ugyanakkor a globális olajválság valódi következményei még korántsem gyűrűztek be teljes mértékben, így a jelenlegi helyzet nem tekinthető tartósnak az üzemanyagárak tekintetében. Ha a Tisza-kormány az ígérete ellenére mégis kivezeti az intézkedést, és elszáll a benzin ára, a hazai autósoknak meg kell tanulniuk, hogyan tudnak spórolni a benzinnel és a gázolajjal.

Magyar Nemzet
2026. 04. 26. 6:19
A fogyasztást lehet csökkenteni néhány egyszerű trükkel. Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A dugóban araszolás rabolja a benzint

A városi közlekedés sajátosságai szintén hozzájárulnak a magas fogyasztáshoz. A gyakori megállás és elindulás, a dugókban való araszolás kifejezetten pazarló üzemmód, amely fokozottan igénybe veszi a motort és a hajtásláncot. Sok esetben kifizetődőbb hosszabb, de egyenletesebb forgalmú útvonalat választani, vagy – ahol erre lehetőség van – csúcsidőn kívül útnak indulni.
Az utak előzetes megtervezése szintén fontos szerepet játszik a takarékos autózásban. A hideg motor lényegesen több üzemanyagot használ, ezért hatékonyabb több ügyet egy út során elintézni, mint naponta többször rövid távokra elindulni. 

Hosszabb utakon a sebességtartó automatika használata segíthet elkerülni a felesleges gyorsításokat és fékezéseket, ami szintén kedvezően hat a fogyasztásra.

Nem mindegy az sem, milyen autóval közlekedünk. A kisebb, könnyebb, mérsékeltebb teljesítményű járművek különösen városi használatnál jellemzően jóval kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, mint a nagy tömegű, erős motorral szerelt modellek. Emellett a rendszeres karbantartás elhanyagolása komoly többletköltségeket okozhat: egy rosszul működő alkatrész akár a fogyasztás megduplázódásához is vezethet.
Bármilyen irányba is alakulnak az üzemanyagárak, az biztos, hogy a tudatos vezetés és az autó állapotára való odafigyelés hosszú távon kényelmesebb és olcsóbb autóhasználatot tesz lehetővé. Gyakran nincs szükség radikális változtatásokra ahhoz, hogy jelentősen csökkenjenek a kiadások – már néhány jól megválasztott szokás is érezhető különbséget jelenthet a mindennapokban.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.