strandfürdőnyitva tartás

Indul a strandszezon, de a fürdők többsége csak május második felében nyit ki

Országszerte több strand kinyit május 1-jével, azonban az igazi strandszezon majd hó végén, június elején kezdődik. Több strand az időjárás függvényében dönt a nyitvatartásról, illetve csak fokozatosan nyitja meg a külső medencéit.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 8:56
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombathelyen a Tófürdő várhatóan június közepén nyit, az idei áremelésről még nem adtak tájékoztatást. A büki gyógyfürdőben a strandszezon kezdetét a pünkösdi hosszú hétvégére időzítik, a jegyárak három évig nem változtak, az idén nyolc százalékkal emelkednek.

A Zalakarosi Fürdőben május elsejétől fokozatosan, részlegesen nyílnak meg a kültéri medencék. A több éven át változatlan jegyárakat tavaly decemberben 6,4 százalékkal emelték.

Győr-Moson-Sopronban a Lipóti Termál- és Élményfürdő május 16-án, a Tómalom-fürdő május 1-jén nyit. Az utóbbi a hónap végéig ingyenesen látogatható, de addig a vízimentő szolgálat még nem működik. A Lővér strand a tervek szerint június 15-én nyílik, míg a győri Aranypart I. és II. szabadstrandok június 1-jétől várják a látogatókat.

Baranyában jellemzően a pünkösdi hétvégén nyitnak a strandok, amelyek közül nyolc kínál élményelemeket. A Harkányi Gyógyfürdő strandja május 21-től fogad vendégeket, a napijegy felnőtteknek 5400 forint. A siklósi fürdő kültéri része május 22-én nyit, a belépők ára 3000 és 6200 forint között mozog.

Somogyban a strandok többsége június első felében nyit. 

  • Az Igali-Gyógyfürdőé május közepétől, 
  • a Nagyatádi Fürdőké május 30-ától üzemel. 

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban a szezonális medencéket június 1-jén, a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban június 6-án nyitják. A kaposvári Virágfürdő kiúszómedencéje május 1-jétől, a strandfürdő teljes egésze június közepétől lesz használható. A felnőtt belépők ára háromezer és 4600 forint között alakul. A gyékényesi Kotró tó szabadstrandja június 15-étől várja a vendégeket.

Komárom-Esztergomban május 22-től lehet a komáromi Brigetio Gyógyfürdőben strandolni, a felnőtt jegy 3700 forint. A vármegye egyetlen fürdőzésre alkalmas tava, a Grófi-tó május elejétől elérhető a tatai Fényes-fürdőn, június 19-én nyit a létesítmény egésze.

Jász-Nagykun-Szolnokban a jászszentandrási strand már április 27-én megnyitott. Május 1-től használható a strand Cserkeszőlőn, Berekfürdőn, Túrkevén, Tiszaföldváron és Karcagon. Kisújszálláson a fürdőben június elejétől működnek a kültéri medencék. A Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő május 23-án nyit. Június 19-én Szolnokon megnyitják a teljesen megújult Tiszaligeti Strandfürdőt, amelynek felújítása hét évvel ezelőtt kezdődött.

A nógrádi Salgótarjánban a Városi Strandfürdő június 13-tól várja a fürdőzőket. Balassagyarmaton a strand június 20-án nyit. Bánkon június közepén nyitják meg a Tó-strandot, az időpont az időjárástól függ, Pásztón felújítás miatt a strand az idei szezonban zárva tart.

 

Gyulán a kültéri gyerekparadicsomot csak hó végén nyitják meg

Békés legnagyobb fürdőkomplexuma a Gyulai Várfürdő, itt a kültéri gyerekparadicsom május 23-án nyit, de egyes medencék csak később. Június 20. és szeptember 6. között a felnőtt napijegy 5200 forint. A békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdőben a május 1-től használható az összes kültéri medence, a felnőttjegy ára háromezer forint. Az orosházi Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdőben május közepén nyit a kültéri rész, nem tudni, hogy változnak-e az árak.

Csongrád-Csanádban a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben már rendhagyó módon a húsvéti hosszú hétvégén elindult a strandszezon. 

A makói Hagymatikum kültéri medencéi pünkösd környékén nyitnak, a szegedi Napfényfürdő Aquapolis kültéri úszó- és tanmedencéi április 1-jén nyitottak, de a teljes kültéri élményzóna május végétől, június elejétől működik majd teljesen. A szegedi Lapos Beach (Tisza-parti szabadstrand) júniusban nyit, a vízállás és hatósági engedélyek függvényében, akárcsak a makói Maros-part.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.