Indul a strandszezon, de a fürdők többsége csak május második felében nyit ki

Szombathelyen a Tófürdő várhatóan június közepén nyit, az idei áremelésről még nem adtak tájékoztatást. A büki gyógyfürdőben a strandszezon kezdetét a pünkösdi hosszú hétvégére időzítik, a jegyárak három évig nem változtak, az idén nyolc százalékkal emelkednek.

A Zalakarosi Fürdőben május elsejétől fokozatosan, részlegesen nyílnak meg a kültéri medencék. A több éven át változatlan jegyárakat tavaly decemberben 6,4 százalékkal emelték.

Győr-Moson-Sopronban a Lipóti Termál- és Élményfürdő május 16-án, a Tómalom-fürdő május 1-jén nyit. Az utóbbi a hónap végéig ingyenesen látogatható, de addig a vízimentő szolgálat még nem működik. A Lővér strand a tervek szerint június 15-én nyílik, míg a győri Aranypart I. és II. szabadstrandok június 1-jétől várják a látogatókat.

Baranyában jellemzően a pünkösdi hétvégén nyitnak a strandok, amelyek közül nyolc kínál élményelemeket. A Harkányi Gyógyfürdő strandja május 21-től fogad vendégeket, a napijegy felnőtteknek 5400 forint. A siklósi fürdő kültéri része május 22-én nyit, a belépők ára 3000 és 6200 forint között mozog.

Somogyban a strandok többsége június első felében nyit.

Az Igali-Gyógyfürdőé május közepétől,

a Nagyatádi Fürdőké május 30-ától üzemel.

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban a szezonális medencéket június 1-jén, a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban június 6-án nyitják. A kaposvári Virágfürdő kiúszómedencéje május 1-jétől, a strandfürdő teljes egésze június közepétől lesz használható. A felnőtt belépők ára háromezer és 4600 forint között alakul. A gyékényesi Kotró tó szabadstrandja június 15-étől várja a vendégeket.

Komárom-Esztergomban május 22-től lehet a komáromi Brigetio Gyógyfürdőben strandolni, a felnőtt jegy 3700 forint. A vármegye egyetlen fürdőzésre alkalmas tava, a Grófi-tó május elejétől elérhető a tatai Fényes-fürdőn, június 19-én nyit a létesítmény egésze.