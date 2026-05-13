Megugrott az autóvásárlási kedv: az elektromos és hibrid modellek húzzák a piacot

Az év első négy hónapjában tíz százalékkal emelkedett a forgalomba helyezett új autók száma az előző év azonos időszakához képest, a növekedést elsősorban a vállalati beszerzések élénkülése, valamint a lakossági kereslet fokozatos erősödése támogatta – közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete szerdán az MTI-vel.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 12:54
BYD Atto 2 autók. Hamarosan ezek Szegeden készülnek
Forrás: BYD
A piac teljesítményét elsősorban 

  • a flottamegújítások, 
  • az európai logisztikai és infrastruktúra-fejlesztések, 
  • valamint a fuvarozási kereslet fokozatos élénkülése támogatta.

Az autóbuszok forgalomba helyezése 2026 első négy hónapjában több mint kétszerese volt az előző év azonos időszakának, 110,7 százalékos növekedést mutatva. 

A jelentős bővülés hátterében elsősorban a buszparkok megújítása, valamint a piac ciklikus működése áll, mivel a nagyobb flottabeszerzések jellemzően időszakosan, hullámokban jelennek meg. A közúti pótkocsik piaca 1,4 százalékos visszaesést mutatott, ami gyakorlatilag stagnáló keresletet jelez.

Hozzátették, a motorkerékpárok piaca hosszú ideje tartó pozitív trend után tovább folytatta a növekedést, 48,7 százalékkal több motorkerékpárt helyeztek forgalomba az első négy hónapban, mint egy évvel korábban. A használt személyautók regisztrációja 18,8 százalékkal növekedett. Az utóbbi években a piac beállt arra a pozitív trendre, amely szerint az új autók száma a magasabb, mint a használt autóké, áprilisig a használt autók regisztrációja, ha minimális mértékben is, de túlszárnyalta az új autókét – közölte az MGE.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

