Megugrott az autóvásárlási kedv: az elektromos és hibrid modellek húzzák a piacot

A piac teljesítményét elsősorban

a flottamegújítások,

az európai logisztikai és infrastruktúra-fejlesztések,

valamint a fuvarozási kereslet fokozatos élénkülése támogatta.

Az autóbuszok forgalomba helyezése 2026 első négy hónapjában több mint kétszerese volt az előző év azonos időszakának, 110,7 százalékos növekedést mutatva.

A jelentős bővülés hátterében elsősorban a buszparkok megújítása, valamint a piac ciklikus működése áll, mivel a nagyobb flottabeszerzések jellemzően időszakosan, hullámokban jelennek meg. A közúti pótkocsik piaca 1,4 százalékos visszaesést mutatott, ami gyakorlatilag stagnáló keresletet jelez.

Hozzátették, a motorkerékpárok piaca hosszú ideje tartó pozitív trend után tovább folytatta a növekedést, 48,7 százalékkal több motorkerékpárt helyeztek forgalomba az első négy hónapban, mint egy évvel korábban. A használt személyautók regisztrációja 18,8 százalékkal növekedett. Az utóbbi években a piac beállt arra a pozitív trendre, amely szerint az új autók száma a magasabb, mint a használt autóké, áprilisig a használt autók regisztrációja, ha minimális mértékben is, de túlszárnyalta az új autókét – közölte az MGE.