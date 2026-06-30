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Egyre nagyobb területen termesztenek őszi mákot, de némi szerencse is kell a jó terméshez

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Jócskán megnőtt az őszi mák vetésterülete az utóbbi években, ám a növény termesztése kockázatokkal is jár. A legnagyobb kihívások közé a növényvédelem nehézsége és a piaci bizonytalanságok sorolhatók. A mák érzékenysége miatt az időjárás is meghatározó.

Magyar Nemzet
2026. 06. 30. 6:45
Illusztráció Fotó: Veszprém Megyei Napló/Fülöp Ildikó
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A magyar termelőkre a cseh piacon termelt mák jelenthet időszakosan árnyomást. Az Agroinform által megszólalaltatott szakértő, Vági Róbert szerint a magyar máktermesztésre jelentős hatással van a cseh piac, ahol 20-30 ezer hektáron, nagyüzemi struktúrában folyik a termelés. A cseh gazdaságok jellemzően 500–1000 hektáros méretben működnek, fejlett szárítási és betakarítási infrastruktúrájuk van, és jelentős exportbefolyással bírnak.

A Magyarországon megtermelt döntő része ma már őszi vetésű, mivel a hazai morfingyártás megszűnése miatt a magyar máktermelés az étkezési mákra korlátozódik. A vetésterület jelenleg nagyjából hétezer hektár és ennek kilencven százaléka őszi vetésű. A klímaváltozással együtt járó kiszámíthatatlan tavaszi időjárás – fagyok, aszály egyre gyakoribb előfordulása – miatt tolódott el a vetésterület aránya az őszi vetésű fajták irányába.

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