Egyre nagyobb területen termesztenek őszi mákot, de némi szerencse is kell a jó terméshez

A magyar termelőkre a cseh piacon termelt mák jelenthet időszakosan árnyomást. Az Agroinform által megszólalaltatott szakértő, Vági Róbert szerint a magyar máktermesztésre jelentős hatással van a cseh piac, ahol 20-30 ezer hektáron, nagyüzemi struktúrában folyik a termelés. A cseh gazdaságok jellemzően 500–1000 hektáros méretben működnek, fejlett szárítási és betakarítási infrastruktúrájuk van, és jelentős exportbefolyással bírnak.

A Magyarországon megtermelt döntő része ma már őszi vetésű, mivel a hazai morfingyártás megszűnése miatt a magyar máktermelés az étkezési mákra korlátozódik. A vetésterület jelenleg nagyjából hétezer hektár és ennek kilencven százaléka őszi vetésű. A klímaváltozással együtt járó kiszámíthatatlan tavaszi időjárás – fagyok, aszály egyre gyakoribb előfordulása – miatt tolódott el a vetésterület aránya az őszi vetésű fajták irányába.