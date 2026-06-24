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Jelentős az ipari felzárkózás, történelmi teljesítményt mutatnak az elmúlt évek

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Magyarországon az elmúlt évtizedek ipari felzárkózása történelmi teljesítmény. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az ipar 2024-ben Magyarország bruttó hozzáadott értékének 21 százalékát adta. A felzárkózásnak nevei is vannak: Audi Győrben, Mercedes Kecskeméten, BMW Debrecenben, BYD Szegeden. Mindez a foglalkoztatásra is jelentős hatást gyakorol.

Kiss Gergely
2026. 06. 24. 10:26
Hatalmas fejlődést mutat a magyarországi ipar Forrás: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
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Hatalmas előrelépés a foglalkoztatásban

Az ipar eősödése, ha jelentős beruházások termőre fordulása a foglalkoztatásra is jelentős hatással van. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy munkanélküliségről sokszor úgy beszélünk, mintha csak egy szám lenne a statisztikai táblázatban. Pedig a hosszú távú munkanélküliség ennél sokkal lényegesebb, hiszen gyakran innen indul a társadalmi lecsúszás, a jövedelmi bizonytalanság, az önbizalomvesztés és a munkaerőpiacról való tartós kiszorulás.

Ezért különösen fontos adat, hogy Magyarországon 2025-ben a hosszú távú munkanélküliségi ráta mindössze 1,5 százalék volt. A magyar adat ráadásul jobb, mint az európai uniós átlag, hiszen a közösség hosszú távú munkanélküliségi rátája 1,9 százalék volt. 

Ez azt jelenti, hogy a magyar munkaerőpiacon kisebb arányban ragadtak be tartósan állás nélkül az emberek.  A kontraszt még erősebb, ha a mi értékünket más országokkal vetjük össze. Görögország ötszázalékos, Spanyolország 3,4 százalékos, Szlovákia 3,4 százalékos, Olaszország 3,1 százalékos értéket mutat, vagyis a magyar ráta több jelentős európai országénál lényegesen kedvezőbb volt.

Míg a rövid munkanélküliség lehet átmeneti élethelyzet, addig a tartós állástalanság már könnyen válhat spirállá. Egyre kevesebb jövedelem, gyengülő társadalmi kapcsolatok, elavuló készségek, és így folyamatosan romló visszatérési esélyek. Nem véletlen, hogy a hosszú távú munkanélküliségnek az Európai Bizottság szerint is komoly negatív társadalmi hatásai vannak. Az Európai Számvevőszék pedig arra figyelmeztetett, hogy ez magasabb szegénységi, társadalmi kirekesztési és akár egészségügyi kockázattal is járhat.

Forrás: Facebook / Sebestyén Géza






 

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