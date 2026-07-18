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Az örökkévalóság megörökítése – Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek?

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Az ókori egyiptomi művészet szépségét, vallásban betöltött szerepét, annak változatosságát és a műtárgyak megalkotásának folyamatát tekintheti meg a közönség mától a Szépművészeti Múzeumban. Az örökkévalóság megörökítése című tárlaton kiemelt jelentőséget kapott a műalkotások megismerésében segítséget nyújtó modern természettudományos módszerek és digitális technikák bemutatása. Erről és a kiállítás hátteréről is beszélt a múzeum főigazgatója, Baán László lapunknak.

Viland Gabriella
2026. 07. 18. 6:22
Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója Fotó: Polyák Attila
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Az örökkévalóság megörökítése kiállítás Szépművészeti Múzeum
Fotó: Polyák Attila

– A most megnyitott kiállítás azért különleges, mert bemutatja a folyamatot, hogyan készültek a tárgyak, hogyan jöttek létre ezek a műalkotások. Ez a gondolat vonul végig ezen a tárlaton, a tárgyak mellett bemutatva az alkotók látásmódját és az alkotás fázisait a legújabb technológiák segítségével. Nem egyszerűen azt mutatja meg, mi foglalkoztatta akkor a készítőket, mit gondoltak a túlvilágról, a hitükről. Rendkívül izgalmas látni, hogyan hozták létre a mesteremberek ezeket az alkotásokat. Most a közönség megtekintheti a folyamatot, számos eszközzel, szöveggel, képpel, videóval vagy akár egy holografikus megoldással, amit maga a látogató tud mozgatni. Ez az újítás megmutatja, hogyan jött létre egy kődarabból egy gyönyörű, egyben szomorú fej. A holovetítő képes több ezer éves, ma már egykori pompájában nem élvezhető műtárgyakat megjeleníteni – mondta Baán László. 

Az örökkévalóság megörökítése kiállítás Szépművészeti Múzeum
Fotó: Polyák Attila

Az ilyen nagyszabású kiállítások megszervezése mindig évekig tartó folyamat. Először át kell gondolni a koncepciót, és aztán ebből a szempontból végignézni a gyűjteményi anyagunkat. A kiállítás alapvetően a saját tárgyainkra épül, de erre a tárlatra érkezett műtárgy egyiptomi anyagot tartalmazó európai múzeumokból, Dániából, Koppenhágából és Torinóból. A koppenhágai Ny Carlsberg Glyptotek és a torinói Museo Egizio gyűjteményekből érkeztek alkotások. 

– számolt be lapunknak Baán László, majd úgy folytatta: – A legizgalmasabb feladat mindig az, amikor a megvalósítás fázisában elkészülnek a csodálatos installációk, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy azok mögé mit találunk, milyen információink vannak és hogyan alkotjuk meg, hogy a látogató örömmel és érdeklődéssel nézhesse végig, lekösse a figyelmét és megragadjon az emlékezetében.

Az örökkévalóság megörökítése kiállítás Szépművészeti Múzeum
Fotó: Polyák Attila

Az örökkévalóságot megörökítő egyiptomi művészet fontos jellemzője volt, hogy a műfajok és alapanyagok közül egyeseknek kiemelt jelentőséget tulajdonított. A műalkotások anyaghasználata hierarchikus elképzelést tükröz, ennek megfelelően a kiállításon négy nagy anyagcsoportba rendezve mutatják be a tárgyakat: kő-, fa-, fém- és fajanszalkotásokat láthat a közönség. 

Az örökkévalóság megörökítése kiállítás Szépművészeti Múzeum
Fotó: Polyák Attila

A kiállítást Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár nyitotta meg. Beszédében elmondta, a tárlat a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének kincseit „nem egyszerűen kiállítja, hanem megszólaltatja”. Az államtitkár szerint a műtárgyak mesélnek a közönségnek arról, hogyan gondolkodott az örökkévalóságról egy több ezer évvel ezelőtti civilizáció, és „hogyan dolgoztak azok a kezek, amelyek ezt az örökkévalóságot kőbe, fába, fémbe fajanszba formálták.” A kiállítást példamutatónak nevezte abban a tekintetben is, ahogyan a legmodernebb természettudományos módszereket és digitális technikákat állítja az évezredes örökség szolgálatába.

A megnyitón részt vettek a kiálltás kurátorai: Kóthay Katalin egyiptológus, az Egyiptomi Gyűjtemény vezetője és Kevély Flóra egyiptológus, a gyűjtemény muzeológusa. 

 

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