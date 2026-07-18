Az örökkévalóság megörökítése – Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek?

Fotó: Polyák Attila

– A most megnyitott kiállítás azért különleges, mert bemutatja a folyamatot, hogyan készültek a tárgyak, hogyan jöttek létre ezek a műalkotások. Ez a gondolat vonul végig ezen a tárlaton, a tárgyak mellett bemutatva az alkotók látásmódját és az alkotás fázisait a legújabb technológiák segítségével. Nem egyszerűen azt mutatja meg, mi foglalkoztatta akkor a készítőket, mit gondoltak a túlvilágról, a hitükről. Rendkívül izgalmas látni, hogyan hozták létre a mesteremberek ezeket az alkotásokat. Most a közönség megtekintheti a folyamatot, számos eszközzel, szöveggel, képpel, videóval vagy akár egy holografikus megoldással, amit maga a látogató tud mozgatni. Ez az újítás megmutatja, hogyan jött létre egy kődarabból egy gyönyörű, egyben szomorú fej. A holovetítő képes több ezer éves, ma már egykori pompájában nem élvezhető műtárgyakat megjeleníteni – mondta Baán László.

Fotó: Polyák Attila

Az ilyen nagyszabású kiállítások megszervezése mindig évekig tartó folyamat. Először át kell gondolni a koncepciót, és aztán ebből a szempontból végignézni a gyűjteményi anyagunkat. A kiállítás alapvetően a saját tárgyainkra épül, de erre a tárlatra érkezett műtárgy egyiptomi anyagot tartalmazó európai múzeumokból, Dániából, Koppenhágából és Torinóból. A koppenhágai Ny Carlsberg Glyptotek és a torinói Museo Egizio gyűjteményekből érkeztek alkotások.

– számolt be lapunknak Baán László, majd úgy folytatta: – A legizgalmasabb feladat mindig az, amikor a megvalósítás fázisában elkészülnek a csodálatos installációk, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy azok mögé mit találunk, milyen információink vannak és hogyan alkotjuk meg, hogy a látogató örömmel és érdeklődéssel nézhesse végig, lekösse a figyelmét és megragadjon az emlékezetében.

Fotó: Polyák Attila

Az örökkévalóságot megörökítő egyiptomi művészet fontos jellemzője volt, hogy a műfajok és alapanyagok közül egyeseknek kiemelt jelentőséget tulajdonított. A műalkotások anyaghasználata hierarchikus elképzelést tükröz, ennek megfelelően a kiállításon négy nagy anyagcsoportba rendezve mutatják be a tárgyakat: kő-, fa-, fém- és fajanszalkotásokat láthat a közönség.