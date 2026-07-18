Sok a Facebook, itt most tényleg tenni kellene

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A külföldi munkavállalók Tisza-kormány általi kiszorítása súlyos következményekkel járhat a magyar agráriumra és az élelmiszeriparra – figyelmeztetett a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Nagy István. A volt agrárminiszter szerint a tartós munkaerőhiány miatt több ágazatban ma már nélkülözhetetlenek a vendégmunkások, hiányuk pedig a termelést, az exportot és végső soron az élelmiszerárakat is érintheti.

Kiss Gergely
2026. 07. 18. 6:15
Itt kevés lesz a porhintés
Fotó: Németh András Péter
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Biztosítani kell a jogszerű munkavállalást, a munkavédelmi oktatást és szükség esetén a nyelvi segítségnyújtást. A betanítási idő, különösen az állattartásban és az élelmiszer-feldolgozásban, ahol speciális ismeretekre van szükség kiemelten fontos. A szállás és a közlekedés biztosítása is lényeges, de pluszköltséget jelenthet a munkáltatónak. A kulturális különbségeket eközben át kell hidalni, ami kezdetben megnehezítheti a beilleszkedést, Segítséget kell nyújtani számukra az adminisztrációs feladatok teljesítésében.

Felelőtlen ígéretek

– A jól hangzó, de felelőtlen kampányszlogeneknek súlyos következményei lehetnek, például, ha a magyar agrár- és élelmiszeripar nem alkalmazhatna külföldi munkavállalókat ott sem, ahol tartós munkaerőhiány van. Ilyenek az idénymunkák, mint a gyümölcsszedés, a zöldségtermesztés és a feldolgozás. Egyes élelmiszeripari üzemek kénytelenek lehetnek csökkenteni a termelést, ha nem találnak elegendő dolgozót, a bérek pedig emelkedhetnek, hmi növeli a termelési költségeket. A magasabb költségek miatt egyes élelmiszerek ára is emelkedhet – sorolta.

A volt miniszter szerint különösen a sertés-, a baromfi-, a kertészeti és a húsfeldolgozó ágazat kerülhet nehéz helyzetbe, ahol sok helyen már most is nehéz embert találni. 

Ha a külföldi munkavállalók hiányát nem sikerül magyar munkaerővel pótolni, az több csatornán keresztül is hatással lehet az élelmiszerárakra, valamint az exportra és importra. 

Hangúlyozta, hogy az agrár- és élelmiszeriparban a legnagyobb versenytársaink – például Németország, Ausztria, Olaszország, Spanyolország és Hollandia – rendszeresen alkalmaz külföldi, szezonális munkavállalókat.

– Ha egy ország könnyebben tud külföldi munkavállalókat alkalmazni, miközben Magyarország nem, olcsóbban vagy folyamatosabban tud termelni és nagyobb piaci részesedést szerezhet az európai piacon. Minden egyes nap, amely késlelteti a döntést a szükséges munkaerő alkalmazása elől, hátrányt okoz a magyar agrár- és élelmiszergazdaságnak. Nehézség van enélkül is elég. Ne nehezítsék a műkődést, nem kerül költségvetési plusz forrásokba. De a késlekedés igen – tette hozzá.

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