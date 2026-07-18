India éhezéssel politizál, ha sikert akar

Modern kori utódok

Az éhezés módját választotta Anna Hazare is 2011-ben, aki egy, az addiginál szigorúbb korrupcióellenes állami szerv létrehozását követelte.

Az akkor 74 éves Hazare 2011-ben 13 napon át kizárólag vizet ivott, miközben hatalmas tömegek gyűltek össze a támogatására India-szerte. A parlament végül elfogadott egy olyan jogszabályt, amely elveiben egyezett Anna Hazare követeléseivel, így a férfi felhagyott az éhezéssel.

Az indiai aktivista, Anna Hazare. Fotó: RAJESH MEHTA / The Times of India

A sztrájk hatására Hazare ismert népi hős lett, őt választották Mumbai városának legbefolyásosabb emberévé, miközben az álláspontja sokszor kérdéses, ugyanis a korrupt közhivatalnokokat például halállal büntette volna.

Az aktivista évtizedek óta folytatja tevékenységét különböző számára fontos ügyben, és az esetek többségében éhezéssel fenyegetőzik, ha nem teljesítik követeléseit.

Borítókép: A központi pályaudvar az indiai Mumbaiban (Fotó: AFP/INDRANIL MUKHERJEE)