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India éhezéssel politizál, ha sikert akar

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Indiában már a brit uralom idején vált általános tiltakozó módszerré az éhségsztrájk. A nagyon veszélyes politikai lépést egykor Mahátma Gandhi is gyakorolta, a függetlenség óta pedig nem hagyott fel India a határok feszegetésével.

Sitkei Levente
2026. 07. 18. 6:15
A központi pályaudvar az indiai Mumbaiban. Fotó: INDRANIL MUKHERJEE Forrás: AFP
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Modern kori utódok

Az éhezés módját választotta Anna Hazare is 2011-ben, aki egy, az addiginál szigorúbb korrupcióellenes állami szerv létrehozását követelte. 

Az akkor 74 éves Hazare 2011-ben 13 napon át kizárólag vizet ivott, miközben hatalmas tömegek gyűltek össze a támogatására India-szerte. A parlament végül elfogadott egy olyan jogszabályt, amely elveiben egyezett Anna Hazare követeléseivel, így a férfi felhagyott az éhezéssel. 

Az indiai aktivista, Anna Hazare
Az indiai aktivista, Anna Hazare. Fotó: RAJESH MEHTA / The Times of India

A sztrájk hatására Hazare ismert népi hős lett, őt választották Mumbai városának legbefolyásosabb emberévé, miközben az álláspontja sokszor kérdéses, ugyanis a korrupt közhivatalnokokat például halállal büntette volna.

 Az aktivista évtizedek óta folytatja tevékenységét különböző számára fontos ügyben, és az esetek többségében éhezéssel fenyegetőzik, ha nem teljesítik követeléseit.

Borítókép: A központi pályaudvar az indiai Mumbaiban (Fotó: AFP/INDRANIL MUKHERJEE)

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