Aggasztó mértékben terjed a sertéspestis Európában

A tavalyi év során Csehországban és Dél-Olaszországban sikeres regionális járványvédelmi kampányokat folytattak a vaddisznóállományokban terjedő betegség visszaszorítására.

Fontos védelmi vonalat lépett át a vírus

Hazánkban a közelmúltban is érkezett hír a betegségről. A Nébih laboratóriuma június 16-án a vírus jelenlétét igazolta két, az M1 autópályától délre eső területen kilőtt vaddisznóban. Az állatokat Tatabánya térségében állománygyérítés során, diagnosztikai célból ejtették el. Ezzel a vírus átlépte a mesterséges határnak számító M1 autópályát. Járványügyi szempontból különösen fontos, hogy hol történt az eset, mivel az autópálya ebben a térségben eddig infrastrukturális védelmi vonalnak számított, hozzájárult a vaddisznóállomány mozgásának korlátozásához, és így a vírus természetes terjedését is lassította.

A legújabb eset is alátámasztja az M1 és M3 autópályák térségére nemrég bevezetett fokozott járványvédelmi intézkedések indokoltságát. Az időben azonosított fertőzések ugyanis lehetőséget biztosítanak a járványügyi rendelkezések gyors megerősítésére, ezáltal csökkentve az ASP további terjedésének kockázatát.