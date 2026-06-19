sertéspestisházisertésnébihvaddisznó

Aggasztó mértékben terjed a sertéspestis Európában

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Az Európai Unió egész területén nőtt tavaly az afrikai sertéspestis (ASP) járványkitöréseinek száma 2024-hez képest, a kór mind a házisertéseket, mind a vaddisznókat érinti. Az egyik uniós tagállamban 31 év után bukkant fel a sertéspestis-járvány, így 14-re emelkedett a fertőzött tagállamok száma.

Magyar Nemzet
2026. 06. 19. 10:08
sertés Fotó: Illusztráció Fotó: WOLF-DIETRICH WEISSBACH Forrás: DPA
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A tavalyi év során Csehországban és Dél-Olaszországban sikeres regionális járványvédelmi kampányokat folytattak a vaddisznóállományokban terjedő betegség visszaszorítására.

Fontos védelmi vonalat lépett át a vírus

Hazánkban a közelmúltban is érkezett hír a betegségről. A Nébih laboratóriuma június 16-án a vírus jelenlétét igazolta két, az M1 autópályától délre eső területen kilőtt vaddisznóban. Az állatokat Tatabánya térségében állománygyérítés során, diagnosztikai célból ejtették el. Ezzel a vírus átlépte a mesterséges határnak számító M1 autópályát. Járványügyi szempontból különösen fontos, hogy hol történt az eset, mivel az autópálya ebben a térségben eddig infrastrukturális védelmi vonalnak számított, hozzájárult a vaddisznóállomány mozgásának korlátozásához, és így a vírus természetes terjedését is lassította.

A legújabb eset is alátámasztja az M1 és M3 autópályák térségére nemrég bevezetett fokozott járványvédelmi intézkedések indokoltságát. Az időben azonosított fertőzések ugyanis lehetőséget biztosítanak a járványügyi rendelkezések gyors megerősítésére, ezáltal csökkentve az ASP további terjedésének kockázatát. 

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