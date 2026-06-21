Tömeges gyárbezárások jöhetnek Európában?

A becslések szerint a jelenlegi rendszer változatlan fenntartása akár 30–40 százalékos visszaesést is okozhat az európai feldolgozóipar teljesítményében. Ez közvetve és közvetlenül akár ötmillió munkahelyet is érinthetne a kontinensen. Az ipar ezért azt sürgeti, hogy az EU ideiglenesen fagyassza be az ETS jelenlegi szintjét addig, amíg nincsenek gazdaságosan működő zöldtechnológiák és meg nem oldódnak az importtal és exporttal kapcsolatos versenyképességi problémák.











