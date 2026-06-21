klímavédelemEurópai Uniógazdaság

Tömeges gyárbezárások jöhetnek Európában?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egyszerre akarja megerősíteni a klímavédelmet és fejleszteni a gazdaságát az Európai Unió, de egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy a két cél jelenleg ütközhet egymással. Az iparági szereplők szerint a kibocsátáskereskedelmi rendszer reformja nélkül Európa súlyos versenyhátrányba kerülhet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 21. 14:11
Tesla Model Y járműveket gyártanak a berlini-brandenburgi Gigafactoryban Fotó: Patrick Pleul Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A becslések szerint a jelenlegi rendszer változatlan fenntartása akár 30–40 százalékos visszaesést is okozhat az európai feldolgozóipar teljesítményében. Ez közvetve és közvetlenül akár ötmillió munkahelyet is érinthetne a kontinensen. Az ipar ezért azt sürgeti, hogy az EU ideiglenesen fagyassza be az ETS jelenlegi szintjét addig, amíg nincsenek gazdaságosan működő zöldtechnológiák és meg nem oldódnak az importtal és exporttal kapcsolatos versenyképességi problémák.


 


 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

A kormánypárti szerkesztőségekben hirtelen elment az áram

Odrobina Kristóf avatarja

Van egy pont, ahol a hallgatás már nem szerkesztői döntés, hanem politikai állásfoglalás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.