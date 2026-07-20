A nagy áruházláncoknak kedvezhet a tiszás adócsomag

Az elemzés arra lyukad ki, hogy a mostani magyar szabályozás korlátoz egyes cégeket abban, hogy szervezeti felépítésüket az adózási körülményekhez igazítsák és franchise-modellben működjenek. A Világgazdaság így összegzett:
a Tisza-kormány törvénymódosító javaslata ezeknek a nagy boltoknak kedvez, hiszen így csökkenhet az általuk befizetett kiskereskedelmi különadó összege.
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