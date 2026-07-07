Devizában adósodik tovább Magyarország? Az ÁKK új vezetése máris kilépett az eredeti tervből

Az EU-s pénzek is közrejátszhatnak

A devizakötvény-kibocsátás mögött nem feltétlenül áll tartós irányváltás: elképzelhető, hogy a kormánynak a nyáron várhatóan hazatérő, Brüsszelben visszatartott uniós forrásokhoz saját forrást is hozzá kell tennie, és az eurókötvényből származó bevétel ezt a célt szolgálja. Ez esetben a mostani kibocsátás egyszeri kiigazítás lenne, nem stratégiaváltás.

A lap emlékeztet: az uniós pénzek ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal, így pénteken az uniós pénzügyminiszterek tanácsa dönthet a magyar helyreállítási tervről – ha a döntés pozitív lesz, azzal a régóta várt EU-s források is megérkezhetnek, az augusztus 31-i határidő előtt.