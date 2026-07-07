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Devizában adósodik tovább Magyarország? Az ÁKK új vezetése máris kilépett az eredeti tervből

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Devizában adósodik tovább Magyarország? Az ÁKK új vezetése máris kilépett az eredeti tervből

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Az ÁKK frissen kinevezett vezetője napok alatt két nagy lépést tett: közzétette az előző kormány idején elfogadott idei finanszírozási terv teljesülési adatait, majd hétfőn belevágott egy újabb devizakötvény-kibocsátásba. Ez utóbbi már a kereteken kívülre is szaladhat, ami felveti a kérdést: az új kormány tartósan nagyobb súlyt szán a deviza alapú eladósodásnak, vagy csak egyszeri, az uniós pénzek hazahozatalához kötődő kiigazításról van szó.

Magyar Nemzet
2026. 07. 07. 12:34
A szükségesnél talán magasabb mértékű a kötvénykibocsátás Fotó: MALIN WUNDERLICH Forrás: DPA
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Az EU-s pénzek is közrejátszhatnak

A devizakötvény-kibocsátás mögött nem feltétlenül áll tartós irányváltás: elképzelhető, hogy a kormánynak a nyáron várhatóan hazatérő, Brüsszelben visszatartott uniós forrásokhoz saját forrást is hozzá kell tennie, és az eurókötvényből származó bevétel ezt a célt szolgálja. Ez esetben a mostani kibocsátás egyszeri kiigazítás lenne, nem stratégiaváltás.
A lap emlékeztet: az uniós pénzek ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal, így pénteken az uniós pénzügyminiszterek tanácsa dönthet a magyar helyreállítási tervről – ha a döntés pozitív lesz, azzal a régóta várt EU-s források is megérkezhetnek, az augusztus 31-i határidő előtt.

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