Itt a lista, a Fidesz szerint ezt vállalta a Tisza az uniós pénzekért

1. A Tisza-kabinet vállalta a személyi jövedelemadó- és társasági adókedvezmények csökkentését, valamint a kiskereskedelmi adó módosítását.

2. A kormány vállalta azt is, hogy lépéseket tesz az ár- és kamatplafonok fokozatos kivezetése, illetve a lakástámogatási eszközökhöz való hozzáférés korlátozása érdekében.

3. A kormány jelentősen enyhíti a szélerőművek telepítésére vonatkozó korlátozásokat, így a védőtávolságra és maximális magasságra vonatkozó előírásokat, és nem biztosítja a közelben élők érdekeinek védelmét.

4. A kormány vállalta a vasúti személyszállítás liberalizációjának felgyorsítását.

5. Formálisan is kötelezettséget vállalt a kormány arra, hogy belép az Európai Ügyészségbe. A kérelmet az Európai Bizottság éppen ma jóvá is hagyta.

– Az uniós források Magyarországnak és a magyar embereknek járnak. Közös érdekünk, hogy ezek minél gyorsabban eljussanak a jogosultakhoz és jól hasznosuljanak – húzta alá a Fidesz, hozzátéve: a társadalom közös érdeke az is, hogy az uniós forrásokért cserébe se vállaljon a kormány olyan intézkedéseket, amelyek nem szolgálják a magyar embereket. Az ellenzéki párt rögzítette: