Rendkívüli

Itt a lista, a Fidesz szerint ezt vállalta a Tisza az uniós pénzekért

uniós pénzekKármán AndrásEcofin

Itt a lista, a Fidesz szerint ezt vállalta a Tisza az uniós pénzekért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Döntöttek Brüsszelben, érkezhet tízmilliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják.

Jakubász Tamás
2026. 07. 10. 13:52
Kármán András pénzügyminiszter. A Fidesz szerint a kormány olyan vállalásokat tett az uniós pénzekért, amely nem a magyar emberek érdekét szolgálja. Fotó: Hatlaczki Balazs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

1. A Tisza-kabinet vállalta a személyi jövedelemadó- és társasági adókedvezmények csökkentését, valamint a kiskereskedelmi adó módosítását.

2. A kormány vállalta azt is, hogy lépéseket tesz az ár- és kamatplafonok fokozatos kivezetése, illetve a lakástámogatási eszközökhöz való hozzáférés korlátozása érdekében.

3. A kormány jelentősen enyhíti a szélerőművek telepítésére vonatkozó korlátozásokat, így a védőtávolságra és maximális magasságra vonatkozó előírásokat, és nem biztosítja a közelben élők érdekeinek védelmét.

4. A kormány vállalta a vasúti személyszállítás liberalizációjának felgyorsítását.

5. Formálisan is kötelezettséget vállalt a kormány arra, hogy belép az Európai Ügyészségbe. A kérelmet az Európai Bizottság éppen ma jóvá is hagyta.

– Az uniós források Magyarországnak és a magyar embereknek járnak. Közös érdekünk, hogy ezek minél gyorsabban eljussanak a jogosultakhoz és jól hasznosuljanak – húzta alá a Fidesz, hozzátéve: a társadalom közös érdeke az is, hogy az uniós forrásokért cserébe se vállaljon a kormány olyan intézkedéseket, amelyek nem szolgálják a magyar embereket. Az ellenzéki párt rögzítette:

Közös érdekünk, hogy az uniós források a fenntartható hazai növekedést és ne a külföldi piacvásárlást szolgálják.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekmtva

A demokráciából a diktatúrába való menetelés kezdete

Bánó Attila avatarja

A gyűlöletkeltés és a hazugság az utóbbi évtizedekben soha nem csapott akkora magasságokba, mint amióta a hazai politikai élet színterén megjelent Magyar Péter és a Tisza Párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu