rezsicsökkentésextraprofit-adómolBencsik János

Kiszárítaná a kormány a rezsicsökkentési alapot

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Jelentős áremelkedés körvonalazódik a következő években, amennyiben Magyarországnak a jövőben nagyobb arányban kell villamosenergiát importálnia. Ezért javasolja Bencsik János, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság fideszes elnöke, hogy a Mol extraprofitadójából befolyó bevételt – a lakosság terheinek mérséklése érdekében – továbbra is a rezsivédelmi alapba irányítsák, ahogyan az előző kormány idején is történt.

Magyar Nemzet
2026. 07. 08. 17:36
A Mol ezen túl magasabb adót fizet, de nem a rezsicsökkentési alapba. Képünkön a Mol székháza. Fotó: Vémi Zoltán
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idezojelekmagyar peter

Jaj de ciki!

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És mennyire érthető...

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