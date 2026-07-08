Kiszárítaná a kormány a rezsicsökkentési alapot
Jelentős áremelkedés körvonalazódik a következő években, amennyiben Magyarországnak a jövőben nagyobb arányban kell villamosenergiát importálnia. Ezért javasolja Bencsik János, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság fideszes elnöke, hogy a Mol extraprofitadójából befolyó bevételt – a lakosság terheinek mérséklése érdekében – továbbra is a rezsivédelmi alapba irányítsák, ahogyan az előző kormány idején is történt.
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