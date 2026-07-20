atomerőműNémetországEnergiewende

Hangosabbak lettek a német atompártiak

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Három év nem sok idő az ipari, energetikai fejlesztések világában, kiváltképpen a németországi atomenergiát érintő politikát tekintve. Mindössze ennyi idő kellett ahhoz, hogy – az állandóan hallható szakértői hangok mellett – komolyabban felmerüljön egyes atomerőművi blokkok újraindítása, még a magas induló költségek ellenére is.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 20. 6:05
Gundremmingen atomerőműve csaknem ötven évig szolgált az áramtermelésben Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/DPA Forrás: AFP
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Érdemes levonni a tanulságot

Ezt egyre több európai ország ismeri fel. Belgium felülvizsgálta kivezetési politikáját, Franciaország új blokkok építéséről döntött, Lengyelország az első atomerőművét készíti elő, míg Csehország és az Egyesült Királyság szintén új nukleáris kapacitások mellett kötelezte el magát. Mind több állam látja be, hogy a klímavédelmi célok, az ellátásbiztonság és a versenyképes árak csak akkor biztosíthatók egyszerre, ha a megújulók mellett megfelelő mennyiségű, időjárástól független termelőkapacitás is rendelkezésre áll – sorolta a szakértő, hangsúlyozva, hogy hazánk számára ebből az a tanulság, hogy a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása és a Paks II atomerőmű megépítése egymást kiegészítő és erősítő stratégiai elemek.

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