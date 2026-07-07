Megfúrhatja a diótermést a kártevő, most kell résen lenniük a termelőknek

A diófák hosszú időn keresztül viszonylag kevés növényvédelmi beavatkozást igényeltek, ezért sok házikertben és üzemi ültetvényben is kedvelt gyümölcsfának számítottak. Az elmúlt években azonban a dióburok-fúrólégy megjelenése alapvetően megváltoztatta a helyzetet.

A kártevő jelentős termésveszteséget okozhat, ezért ma már a sikeres diótermesztéshez elengedhetetlen a rendszeres megfigyelés és a megfelelő időben végzett védekezés

– írja az Agroinform.hu.

A szakemberek szerint a dióburok-fúrólégy június végén és július elején jelenik meg. A rovar báb alakban telel át a fák alatti talajban és avarban, majd a felmelegedéssel kifejlett egyedként bújik elő. A nőstények a még zöld diótermések burkába rakják petéiket. A kikelő lárvák a dió burkában fejlődnek, amelynek következtében a termés megbarnulhat, a dióbél minősége romlik, súlyos fertőzés esetén pedig fogyasztásra alkalmatlanná válhat. A védekezés egyik fontos eleme a rajzás folyamatos nyomon követése a fák koronájába helyezett ragacslapokkal. A szakemberek javaslata szerint a csapdákat július elejétől egészen szeptember végéig érdemes a fákon hagyni.