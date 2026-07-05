mesterséges intelligenciamunkaerőpiackutatás

Nem féltik az állásukat a mesterséges intelligenciától a magyarok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Vitathatatlan a mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacra, ám egy kutatás megkérdezettjei közül a legtöbben nem érzik veszélyben munkahelyüket az MI terjedése miatt. Vannak természetesen életkorbeli, beosztásbeli és munkaköri különbségek: legkevésbé az ötven év feletti, fizikai munkát alkalmazottként végzők aggódnak a munkahelyük megszünése miatt, míg a fiatalabb, vezető beosztásban szellemi munkát végzők körében többen tartanak ettől.

Magyar Nemzet
2026. 07. 05. 6:00
Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem mindegy, hogy szellemi vagy fizikai munka

Hasonló kontraszt figyelhető meg a munkavégzés típusa szerinti bontásban: a szellemi munkát végzők 44 százaléka szerint megszűnhet a munkaköre, míg a fizikai munkát végzők körében csak 32 százalék ez az arány. Szektorális bontásban pedig az állami és közszolgáltatásokban dolgozók érzik magukat a leginkább biztonságban: csak 16 százalékuk érzi úgy, hogy munkakörét fenyegeti a mesterséges intelligencia.

A legtöbben fontos, de alkalmi segédeszközként tekintenek a mesterséges intelligenciára — legalábbis erre lehet következtetni a használati szokásokból. Az összes munkavállaló 42 szézaléka használja valamilyen szinten a munkahelyén, de csak 14 százalékuk teszi ezt napi szinten.

Nem meglepő módon az MI-használat sokkal elterjedtebb a fiatal korosztályban: a 16–29 évesek 65 százaléka használ valamilyen szinten mesterséges intelligenciát a munkájához, míg az 50 év felettiek körében csak 30 százalék körüli ez az arány. 

A magas hozzáadott értékű szolgáltatószektorokban — például az informatikában, a tudományos tevékenységekben és a kommunikációs szektorban — a legelterjedtebb az MI-használat: az itt dolgozók 65 százaléka használja valamilyen szinten, ezen belül közel egyharmaduk napi rendszerességgel. 

Ezzel szemben az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatószektorokban — például a vendéglátásban és a logisztikában — sokkal kevésbé elterjedt az MI-használat, mindössze 30 százalék. 

A többség szerint közepes az MI hatékonysága

A használati szokásokkal összhangban a magyar munkavállalók igen vegyesen értékelik, hogy valójában mekkora hatékonyságnövekedést jelent az AI a munkavégzésben. Csupán 17 százalék százalék gondolja úgy, hogy „jelentős” hatékonyságnövekedést okoz; a leggyakoribb vélemények inkább a „kis mértékben”  és a „közepes mértékben” válaszok körül koncentrálódnak. 

A kutatás arra is kitér, hogy mire használjuk a mesterséges intelligenciát a munkahelyeken. Az első számú használati cél továbbra is egyfajta „Google-pótló” funkció: a válaszadók fele információgyűjtésre használja. Ettől messze lemaradva következik a szöveges anyagok előállítása — 36 százalék —, a fordítás — 34 százalék —, a dokumentumok szerkesztése — 25 százalék —, valamint az e-mailek és egyéb kommunikáció — 24 százalék.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Gergely
idezojelektámogatás

A helyreállítási terv biztosan nem az egészségügyet fogja helyreállítani

Kiss Gergely avatarja

Nézzük meg, hogy mit is műveltek a helyreállítási tervvel. Az egészségügy fejlesztésére szánt összeg 643 millió euróról 240 millió euróra csökken. Az egészségügyi digitalizáció támogatását gyakorlatilag a tizedére vágták vissza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.