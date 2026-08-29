Hiába várják a gazdák a kormány segítségét a brutális aszálykárok enyhítésére?

Ennyire telt eddig a magyar szaktárcától

A magyar gazdákat egyelőre annyiban segíti az állam, hogy törleszési moratóriumhoz juthatnak. Erről Bóna Szabolcs agrárminiszter írt csütörtökön: a Magyar Bankszövetséggel között megállapodás önkéntes, és a kamatokat továbbra is fizetni kell. A tárcavezető emellett jelezte azt is, hogy a kialakítandó program nem jelentheti az állami támogatás mértékének, tartalmának növekedését. Érthető módon a gazdák ezzel a lépéssel finoman szólva is elégedetlenek – sokatmondó reakcióik a miniszter posztja alatt olvashatók.

Pedig lapunk úgy tudja, lett volna lehetőség igazi támogatásról dönteni. Az Európai Bizottság döntése alapján Magyarország 16,6849 millió euró rendkívüli uniós támogatási keretet kap a műtrágya- és energiaköltségek jelentős emelkedése miatt, amelyet – mint minden tagállam – legfeljebb 200 százalékig kiegészíthet nemzeti forrással. Így a teljes kiegészítés esetén 50 millió euróra bűvülhetne a támogatási csomag, amelyből 2027 február 28-ig részesülehetnének a gazdaságok.

Emellett szintén uniós rendelet teszi lehetővé a 2027. évi közvetlen támogatási keret növelését legfeljebb 104,217 millió euróval, amelyről 2026. augusztus 31-ig kell dönteni – ám erről sincsen hír, és hacsak nem érkezik hétfőn erről szóló bejelentés, az azt jelenti, hogy a kormány nem élt a lehetőséggel.