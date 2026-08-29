Hiába várják a gazdák a kormány segítségét a brutális aszálykárok enyhítésére?

Egyre hosszabb azoknak az országoknak a sora, amelyek a 2026-os, kirívó mértékű aszály okozta károk enyhítésére dönt a gazdák támogatásáról. Sok százmillió euróról van szó, amely nélkül az agrárium szereplőinek egy része nem folytathatná jövőre a tevékenységét. Arról viszont egyelőre nincs hír, hogy a magyar kormány forrást különítene el a gazdák számára, a héten csak egy olyan megállapodásra futotta, amelyre simán nemet mondhatnak a kedvezményt esetleg nyújtó bankok.
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Egy kis uniós pénz legalább jut itthonra – a tavalyi károkért
A magyar gazdák számára rendelkezésre áll 10,8 millió euró (csaknem 4 milliárd forint) az uniós mezőgazdasági válságtartalékból. De csak a 2025-ös aszálykárokért, és csak azoknak a kukoricatermesztőknek, akik 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenést szenvedtek el. A kérelmeket július 22. óta lehet benyújtani.
Az idei károk enyhítéséről egyelőre nincs információ, pedig valószínűleg a magyar agráriumot brutális kár érte.
A magyar gazdákat egyelőre annyiban segíti az állam, hogy törleszési moratóriumhoz juthatnak. Erről Bóna Szabolcs agrárminiszter írt csütörtökön: a Magyar Bankszövetséggel között megállapodás önkéntes, és a kamatokat továbbra is fizetni kell. A tárcavezető emellett jelezte azt is, hogy a kialakítandó program nem jelentheti az állami támogatás mértékének, tartalmának növekedését. Érthető módon a gazdák ezzel a lépéssel finoman szólva is elégedetlenek – sokatmondó reakcióik a miniszter posztja alatt olvashatók.
Pedig lapunk úgy tudja, lett volna lehetőség igazi támogatásról dönteni. Az Európai Bizottság döntése alapján Magyarország 16,6849 millió euró rendkívüli uniós támogatási keretet kap a műtrágya- és energiaköltségek jelentős emelkedése miatt, amelyet – mint minden tagállam – legfeljebb 200 százalékig kiegészíthet nemzeti forrással. Így a teljes kiegészítés esetén 50 millió euróra bűvülhetne a támogatási csomag, amelyből 2027 február 28-ig részesülehetnének a gazdaságok.
Emellett szintén uniós rendelet teszi lehetővé a 2027. évi közvetlen támogatási keret növelését legfeljebb 104,217 millió euróval, amelyről 2026. augusztus 31-ig kell dönteni – ám erről sincsen hír, és hacsak nem érkezik hétfőn erről szóló bejelentés, az azt jelenti, hogy a kormány nem élt a lehetőséggel.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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