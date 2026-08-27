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Lassult a keresetek emelkedési üteme

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Az adókedvezményeknek továbbra is fontos szerepe van.

Kiss Gergely
2026. 08. 27. 9:28
Negatív meglepetést hozott a friss adat Forrás: Shutterstock
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Látszik az adókedvezmények hatása

– A lassulás ellenére a bérolló tovább mérséklődött júniusban, a mediánkereset az átlagbérnél gyorsabb ütemben, 8,8 százalékkal nőtt, amelyben a legkisebb keresetek emelésének és a költségvetési szféra célzott bérfejlesztéseinek a szerepét kell kiemelni. Ezek az intézkedések nagyobb mértékben érintették az alacsonyabb keresetűeket: az alsó három kvintilist 9-10 százalékos bérdinamika, míg a felső kettőt 5-8 százalékos jellemezte. A nők és a férfiak közötti bérolló ugyanakkor nem csökkent az első fél évben, a két nem esetében az átlagkereset rendre 11,3, illetve 11,8 százalékkal növekedett, itt ugyanakkor a fegyverpénz hatása torzított – ismertette.

Az adókedvezmények bővítése nyomán a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal nőtt, ami a jegybanki toleranciasáv alatti infláció hatását is figyelembe véve 7,6 százalékos reálbér-növekedést jelent.

Molnár Dániel szerint a júniusi adat kapcsán a fő kérdés, hogy átmeneti megtorpanást jelez-e a bérdinamikában, vagy tartósan lassult az emelkedés üteme. Ugyanakkor még ezzel együtt is, a vártnál érdemben alacsonyabb inflációnak köszönhetően a számottevő reálbér-emelkedés év végéig fennmaradhat, ami az adócsökkentésekkel kiegészülve, a fogyasztáson keresztül, a gazdasági növekedés egyik legfontosabb motorja maradhat. 

–  A jövő év kapcsán több tényező is kulcsfontosságú lesz. Meghatározó lesz egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértéke, amelyről az ősz folyamán élénk vita várható a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek között, ebben döntő szerepe lesz majd a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos várakozásoknak. Kérdéses emellett, hogy a közszféra egyes szegmenseiben milyen ütemezés mellett, milyen bérfejlesztés megy végbe. Hosszabb távon ugyanakkor a gazdaság érdeke továbbra is, hogy a dinamikus béremelkedés fennmaradjon, oly módon, hogy azt az alkalmazottak kétharmadát foglalkoztató kkv-szektor a hatékonyság növekedésével ki tudja termelni, miközben a munkavállalók széles körét érintve tovább mérsékelje a bérolló – tette hozzá.

 

 

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