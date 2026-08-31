4iGeredményekjelentés

Négyszázmilliárd feletti árbevétel a 4iG-nél az első félévben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az akvizíciók és a transzformációs folyamat lezárása, valamint az árfolyamnyereség is támogatta a 4iG tovább javuló első féléves számait. A társaság 400 milliárd feletti csúcsbevétellel és a tavalyi veszteségből 22 milliárd forint nyereségre forduló nettó eredménnyel zárta az idei első félévet.

Magyar Nemzet
2026. 08. 31. 14:46
Energetikai üzletágat hoz létre a 4iG Csoport Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A társaság árbevételének 11 százaléka a külföldi leányvállalatoktól származott. 

  • A legnagyobb üzletág a távközlés, amely a konszolidált nettó árbevétel közel 76 százalékát adta, 
  • az informatikai és rendszerintegrációs üzletág 12,5 százalékkal, 
  • az űr- és védelmi ipari üzletág pedig 11,7 százalékkal részesedik a cégcsoport teljesítményéből.

A távközlési szegmens 2026 első hat hónapjában 311,56 milliárd forint nettó árbevételt, 125,26 milliárd forint EBITDA-t, valamint 43,6 milliárd forint adózott eredményt ért el. A One Magyarország Zrt. az aktív előfizetések megközelítőleg 30százalékát szolgálja ki, az első félévben az árbevétel növekedését az ügyfélszám bővülése támogatta, miközben nőtt a postpaid előfizetések száma és javult a lemorzsolódási ráta.

Az informatikai üzletág holdingtársasága, a 4iG Informatikai Zrt. árbevétele 2026 első félévében 20 százalékkal növekedett előző év azonos időszakához képest, az ismétlődő bevételek a teljes árbevétel mintegy 55 százalékát tették ki. Júliusban a társaság ismét megszerezte a Microsoft CSP partneri státuszt, valamint az AI Cloud partneri minősítést.

Az űr- és védelmi szegmens súlya nőtt: a portfólióvállalatok működési bevételeinek bővülésével a szegmens részesedése a 4iG árbevételéből a 2025 első félévi mintegy 1 százalékról 2026 első félévére 11,7 százalékra emelkedett. A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi tulajdonrészének megszerzése mellett több jelentős együttműködést és megállapodást kötött, többek között a CSG-vel, a Tatra Trucks-szal, a Northrop Grummannal, az L3Harris-szel és az Apex Technologyval. A félév során lezárult az Axiom Space-ben végrehajtott, két lépésből álló, összesen 100 millió dollár értékű tőkeemelés is, valamint megkezdődött a Colt CZ Hungary Zrt. tulajdonosi struktúrájának és tőkehelyzetének rendezése.

A nemzetközi digitális infrastruktúra üzletágban a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. és a görög Grid Telecom stratégiai szándéknyilatkozatot írt alá egy Albánia és Görögország közötti optikai összeköttetés, valamint egy adriai és földközi-tengeri tengeralatti kábelrendszer közös fejlesztéséről. Montenegró Kormánya 2026 márciusában a 4iG Csoportot választotta a rendvédelmi szervek 54,25 millió euró keretösszegű technológiai fejlesztésére, valamint egy TIER III minősítésű kormányzati adatközpont kialakítására. A projektek erősítik a 4iG regionális digitális infrastruktúra-piaci jelenlétét, a montenegrói megbízás pedig a cégcsoport első nagyszabású külföldi kormányzati megbízása ezen a területen.

A magyar kormány 2026 augusztusában átvilágítást kezdeményezett a 4iG csoporttal kötött megállapodások vonatkozásában. A társaság az eljárásban együttműködik, miközben fenntartja folyamatos üzletmenetét. A vizsgálat lezárásáról és eredményéről a 4iG csoport a szabályozói előírásoknak megfelelően tájékoztatást ad, ahogyan transzparens tőzsdei társaságként a múltban, jelenleg és a jövőben is a hatályos jogszabályoknak megfelelően működött és működik.

 

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojeleknemzeti kulturális alap

Gondolatok az NKA ügy margójára

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A kulturális közpénz politikai irányítása és kiosztása fejlett nyugati demokráciákban sokszor politikai-kormányzati vita, költségvetési vita, és csak nagyon ritkán bírósági vita tárgya.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu