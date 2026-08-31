Négyszázmilliárd feletti árbevétel a 4iG-nél az első félévben

A társaság árbevételének 11 százaléka a külföldi leányvállalatoktól származott.

A legnagyobb üzletág a távközlés, amely a konszolidált nettó árbevétel közel 76 százalékát adta,

az informatikai és rendszerintegrációs üzletág 12,5 százalékkal,

az űr- és védelmi ipari üzletág pedig 11,7 százalékkal részesedik a cégcsoport teljesítményéből.

A távközlési szegmens 2026 első hat hónapjában 311,56 milliárd forint nettó árbevételt, 125,26 milliárd forint EBITDA-t, valamint 43,6 milliárd forint adózott eredményt ért el. A One Magyarország Zrt. az aktív előfizetések megközelítőleg 30százalékát szolgálja ki, az első félévben az árbevétel növekedését az ügyfélszám bővülése támogatta, miközben nőtt a postpaid előfizetések száma és javult a lemorzsolódási ráta.

Az informatikai üzletág holdingtársasága, a 4iG Informatikai Zrt. árbevétele 2026 első félévében 20 százalékkal növekedett előző év azonos időszakához képest, az ismétlődő bevételek a teljes árbevétel mintegy 55 százalékát tették ki. Júliusban a társaság ismét megszerezte a Microsoft CSP partneri státuszt, valamint az AI Cloud partneri minősítést.

Az űr- és védelmi szegmens súlya nőtt: a portfólióvállalatok működési bevételeinek bővülésével a szegmens részesedése a 4iG árbevételéből a 2025 első félévi mintegy 1 százalékról 2026 első félévére 11,7 százalékra emelkedett. A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi tulajdonrészének megszerzése mellett több jelentős együttműködést és megállapodást kötött, többek között a CSG-vel, a Tatra Trucks-szal, a Northrop Grummannal, az L3Harris-szel és az Apex Technologyval. A félév során lezárult az Axiom Space-ben végrehajtott, két lépésből álló, összesen 100 millió dollár értékű tőkeemelés is, valamint megkezdődött a Colt CZ Hungary Zrt. tulajdonosi struktúrájának és tőkehelyzetének rendezése.

A nemzetközi digitális infrastruktúra üzletágban a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. és a görög Grid Telecom stratégiai szándéknyilatkozatot írt alá egy Albánia és Görögország közötti optikai összeköttetés, valamint egy adriai és földközi-tengeri tengeralatti kábelrendszer közös fejlesztéséről. Montenegró Kormánya 2026 márciusában a 4iG Csoportot választotta a rendvédelmi szervek 54,25 millió euró keretösszegű technológiai fejlesztésére, valamint egy TIER III minősítésű kormányzati adatközpont kialakítására. A projektek erősítik a 4iG regionális digitális infrastruktúra-piaci jelenlétét, a montenegrói megbízás pedig a cégcsoport első nagyszabású külföldi kormányzati megbízása ezen a területen.