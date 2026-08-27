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Nem hátrál a 4iG, jelentős bejelentést tett a társaság

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A 4iG nemzetközi partnerekkel együttműködésben a megújuló energiatermelésre és az új generációs energia-infrastruktúrákra alapozva alakít ki regionális energetikai portfóliót Közép-Kelet-Európában és a Nyugat-Balkánon.

Kiss Gergely
2026. 08. 27. 11:27
Energetikai üzletágat hoz létre a 4iG Csoport Fotó: Vémi Zoltán
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A bejelentett tranzakciók és együttműködések megvalósítása a további tárgyalások, a szükséges átvilágítások, valamint – amennyiben szükséges – a hatósági és egyéb jóváhagyások függvénye – tették hozzá.

Az egész gazdaságnak kárt okozhat a politikai bosszúhadjárat

Mindez azt jelenti, hogy a 4iG továbbra is menetel előre. Magyar Péter miniszterelnök nemrégiben közölte, hogy felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését a kormány, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze. Erre reagálva a 4iG Csoport közölte: működése és fejlődése során mindenkor a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, tranzakcióit és szerződéses kapcsolatait a szükséges vállalatirányítási, jogi és pénzügyi kontrollok mellett alakította ki. Mindehhez hozzá lehet tenni, ha a kormány politikai bosszúhadjáratot folytat egyes hazai társaságok ellen, azzal az egész magyar gazdaságnak kárt okozhat. 


 

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