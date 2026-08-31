Terítette lapjait a Bayer – mindent elmondott a zuglói beruházásról

Számokkal alátámasztva

A beruházás adatai szerződésekkel alátámasztottak, és minden esetben nettó összegként értendők. Az alap műszaki tartalom szerződés szerinti vételára a magyar állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel megkötött megállapodás alapján legfeljebb 244,0 milliárd forint, amelyhez a megrendelő MNV Zrt. által elrendelt többlet műszaki tartalom és változtatási utasítások ellenértéke, 10,8 milliárd forint adódik. Ezeket a tételeket az MNV Zrt. által megbízott független szakértők tételesen jóváhagyták.

A teljes szerződéses nettó vételár így 254,8 milliárd forint. A megépült hasznosítható, felszín feletti alapterület 166 249 m², az erre vetített fajlagos ár 1 342 587 Ft/m². A cég felhívja a figyelmet arra, hogy a fajlagos négyzetméterár tartalmazza a projektfejlesztés és a kivitelezés, a külső infrastruktúra és a közérdekű fejlesztések, a telekár, a berendezést, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó finanszírozási és egyéb költségek ellenértékét is.

A felszín alatti parkoló alapterülete 64 708 m² (350 000 Ft/m²), a felszín alatti kiszolgáló funkciók és tárolók alapterülete 19 921 m² (450 000 Ft/m²).

Fotó: Bayer Construct Zrt.

A beruházás keretében jelentős közcélú fejlesztések is megvalósultak mintegy 11 milliard forint értékben közút- és közműrekonstrukciók, valamint a közösségi közlekedés érintett pontjainak átépítése:

• A XIV. kerületi Csömöri út Nagy Lajos király útja és Rákospatak utca közötti szakasza Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában van. A beruházás során útépítés, közvilágítás- és víziközmű-fejlesztés, új híd, térfigyelő és forgalomfigyelő kamerarendszer, továbbá zöldfelületek, öntözőrendszer és utcabútorok létesítése valósult meg. A fejlesztés költsége 5 842 135 091 Ft.

• A Rákospatak utca Csömöri út és Komócsy utca közötti szakasza Budapest XIV. Kerületi Önkormányzatának tulajdonában van. Itt útépítés, közvilágítás- és víziközmű-fejlesztés, zöldfelület-rendezés, valamint trolibusz buszöböl kialakítása történt. A beruházás értéke 1 321 979 372 Ft.

• A Bosnyák utca és a Bosnyák köz Budapest XIV. Kerületi Önkormányzatának tulajdonában van. A fejlesztés útépítést, közvilágítás- és víziközmű-fejlesztést, térfigyelő kamerarendszer kialakítását, a közösségi piac energiaellátásának kiépítését és zöldfelület-rendezést foglalt magában. A beruházás költsége 1 847 852 926 Ft.

• A Rákospatak utca Telepes utca és Csömöri út közötti szakasza Budapest XIV. Kerületi Önkormányzatának tulajdonában van. Ezen a területen új buszvégállomás épült, továbbá közvilágítás- és víziközmű-fejlesztés, valamint zöldfelület-rendezés történt. A fejlesztés értéke 830 512 997 Ft.

• A felújított, zuglói általános iskolai udvarok : A program a Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános Iskola, Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola, Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola, Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola - 1. ütem, Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola - 2. ütem, Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola, Hunyadi János Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola, Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola, Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola, Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola intézmények udvarait érintette. Az udvarfelújítások költsége 1 406 043 509 Ft.

A létesítmény tehát elkészült, a szükséges engedélyekkel rendelkezik és berendezve áll; az elállás indokaként felhozott kifogások a műszaki készültséget és az engedélyezettséget nem érintik.

A döntés következményei ugyanakkor nem elsősorban jogi kérdésként jelentkeznek. A Bayer Construct Zrt. közvetlen létszáma több, mint 1000, a teljes cégcsoport nagyságrendileg több mint 2000 munkavállalót foglalkoztat és több száz alvállalkozóval és több száz beszállítóval áll szerződéses kapcsolatban; a társaság 2026. augusztus 26-án csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be, amelyre a bíróság ideiglenes fizetési haladékot biztosított. Egy határidőre, teljes műszaki tartalommal és a szükséges engedélyekkel elkészült létesítmény használat nélküli állásával több ezer szakember munkája és több száz vállalkozás teljesítése marad kihasználatlanul – zárja közleményét a cég.