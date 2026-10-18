Sok helyen fizettek nagy árat az IMF beavatkozásáért – most ez a szervezet ajánlott megszorításokat a Tisza-kormánynak

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Argentína államcsődje, Görögország történelmi gazdasági összeomlása, az ázsiai pénzügyi válság és a latin-amerikai elveszett évtized egyaránt összefonódott a Nemzetközi Valutaalap tevékenységével. Az IMF több alkalommal valóban megakadályozta a teljes pénzügyi összeomlást, ám beavatkozásait sokszor évekig tartó recesszió, munkanélküliség, privatizáció és súlyos társadalmi veszteségek kísérték. A valutaalap ténykedése kapcsán magyar példa is akad, hiszen az IMF is részt vett a hazánknak nyújtott 2008-as mentőprogramban, amely aztán a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején súlyos megszorításokba torkollt. A szervezet a napokban ismét komoly adóemelésekről szóló javaslatokat fogalmazott meg, ám ezúttal már a Tisza-kormánynak. Cikkünkben az IMF nemzetközi ténykedésével foglalkozunk részletesen.

Jakubász Tamás-Villányi Károly
2026. 10. 18. 5:20
Állítsák meg a valutaalapot! A követelés számos országban megjelent, 2000-ben Washingtonban is. Fotó: Andres Hernandez Forrás: Hulton Archive

Ezek fényében a Magyar Nemzet hetilapjában megjelent írásunkban a valutaalap főbb beavatkozásait tekintettük át és azt, végül ki fizette meg a tanácsok árát.

 

WASHINGTON DC, USA - APRIL 19: Climate activists stage a protest during the 2024 Spring Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group in Washington DC, United States on April 19, 2024. Celal Gunes / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Tüntetés az IMF és a Világbank ellen 2024-ben Washingtonban. Sok helyen nem örülnek a módszereknek Fotó: X02934/Celal Gunes

Dél-Korea: siker

Az IMF 1944-ben alakult, és 1947-ben kezdte meg hitelezési tevékenységét. Azóta a világ számos országában vett részt pénzügyi válságok kezelésében, ám módszereit széles körben bírálják. A legtöbbször hangoztatott állítás az, hogy a pénzügyi stabilizáció költségeit sokszor éppen azok viselik, akik a válság kialakulásáért a legkevésbé felelősek. Vagyis a társadalom. Erre még később visszatérünk, de kezdjük Dél-Korea példájával! Az ázsiai ország 1997-ben fordult a valutaalaphoz, és a mentőcsomagért vállalati átszervezéseket, bankreformokat és munkaerőpiaci változtatásokat vállalt.

A gazdaság 1998-ban súlyos visszaesést szenvedett el, ám ezután viszonylag gyorsan növekedési pályára állt, ami miatt a dél-koreai programot az IMF sikeresebb beavatkozásai közé sorolják.

A gazdasági megerősödését megalapozó válságkezelésnek ugyanakkor megvolt a maga társadalmi ára: a vállalati csődök nyomán sokan kerültek utcára.

Indonézia: pánik

Akad 1997-ből másik ázsiai példa is, egészen más végeredménnyel. Az akkori pénzügyi válság Indonéziában különösen pusztító következményekkel járt. A rúpia árfolyama összeomlott, a devizában eladósodott vállalatok tömege került nehéz helyzetbe, és megrendült a bankrendszer. Az IMF bankbezárásokat, pénzügyi reformokat és gazdaságpolitikai szigorítást is tartalmazó programmal avatkozott be.

A problémát az jelentette, hogy az intézkedések nemhogy nem állították helyre a bizalmat, inkább tovább növelték a bizonytalanságot.

A betétesek ugyanis attól tartottak, hogy további bankok kerülhetnek veszélybe.

A válság 1998-ban rendkívül mély recesszióhoz vezetett. Az életszínvonal zuhant, nőtt a szegénység és felerősödött a társadalmi elégedetlenség. A Cato Insti­tute már a válság idején azt állította, hogy az IMF nem csupán rosszul kezelte a helyzetet, hanem bizonyos intézkedéseivel súlyosbította is azt. A helyzet persze nem egyértelmű: Indonézia esetében, ahol az elhibázott hitelezési megoldások és a felügyeleti hiányosságok a válság előtt is súlyos problémát okoztak, korántsem egyértelmű, hogy az IMF beavatkozása nélkül könnyebb lett volna a válság kezelése.

Az ugyanakkor biztos, hogy egy rosszul időzített reform a pénzügyi pánik közepén további károkat okozhat. És okozott is.

Argentína: bukás

Ugorjunk egyet – egészen Argentínáig! A dél-amerikai ország a kilencvenes években a peso dollárhoz kötésével próbálta megfékezni az inflációt és a lépés kezdetben nem is volt eredménytelen. A stabilitást azonban idővel súlyos versenyképességi és finanszírozási problémák váltották fel. A 2001-es válság államcsődhöz, bankbetét-korlátozásokhoz vezetett, és nyilván a társadalmi sokk sem maradt el. A 2018-as IMF-program fordulópontot jelentett, illetve jelenthetett volna, a valutaalap ugyanis történetének addigi legnagyobb készenléti hitelmegállapodását hagyta jóvá, amelynek keretösszege végül 57 milliárd dollárra rúgott. A cél a befektetői bizalom helyreállítása, az infláció mérséklése és a finanszírozási problémák megoldása volt, a program azonban nem teljesítette alapvető céljait. A peso tovább gyengült, az infláció emelkedett, a gazdaság visszaesett, a lakosság reáljövedelme pedig csökkent. Bár az oly sokszor emlegetett és oly nagyon óhajtott befektetői bizalom nem állt helyre, Argentína hosszú távú IMF-kötelezettségei ugyanakkor fennmaradtak. A kudarcot 2021-es utólagos értékelésében a valutaalap is elismerte.

Az argentin történet nem pusztán a rosszul sikerült mentőcsomag példája, hanem annak bizonyítéka, hogy önmagában még egy rendkívüli összegű nemzetközi hitel sem pótolhatja a fenntartható gazdaságpolitikát, és nem garantálhatja a befektetői bizalom visszatérését.

A woman walks past graffiti in the Greek capital Athens by French street artist Goin on July 25, 2017. Greece will make its first return to the debt markets in three years on July 25, 2017 , testing the waters to see if it can begin to wean itself off bailout loans after tough reforms. (Photo by LOUISA GOULIAMAKI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Graffiti Athénban. Ki és hova viszi a pénzt? Fotó: AFP/Louisa Gouliamaki 

És a görögök?

Jöjjön Európa! A Görögországnak nyújtott IMF-segítség kapcsán már a kezdet kezdetén megfogalmazódott egy meglehetősen kínzó kérdés: a nemzetközi szervezet az országot akarta megmenteni vagy a hitelezőket megvédeni? A görögök nagyjából ugyanakkor kerültek bajba, mint hazánk, de a dél-európai állam helyzete jóval rosszabb volt Magyarországénál. A 2010 utáni görög adósságválság 110 milliárd eurós mentőprogramjában a valutaalap, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank együtt vett részt. A segítséghez szigorú feltételek kapcsolódtak: költségvetési megszorítások, adóemelések, nyugdíjintézkedések, privatizációk és munkaerőpiaci reformok.

A görög gazdaság a válság előtti csúcsához képest nagyjából negyedével zsugorodott, a munkanélküliség rendkívüli szintre emelkedett, a fiatalok tömegesen hagyták el az országot, és sok család életszínvonala tartósan romlott.

A program támogatói szerint a beavatkozás megakadályozta a rendezetlen pénzügyi összeomlást és lehetővé tette Görögország euróövezeti tagságának fenntartását. Akadtak vélemények, amelyek éppen ezt bírálták. A National Re­view 2015-ben például azt boncolgatta, hogy az euróövezetben maradás és az ismétlődő mentőcsomagok helyett Görögország jobban járt volna az euró ideiglenes elhagyásával. Ennek azonban nem volt politikai realitása. Az euró­zónát mindenáron egyben akarta tartani az Európai Unió, ami nem is csoda: a görögök kilépése, még ha az csak ideiglenes is lett volna, hatalmas kudarccal ért volna fel.

Az elveszett évtized

Az IMF körüli viták ugyanakkor nem az ­ázsiai vagy az európai válságokkal és ottani beavatkozásokkal kezdődtek: az 1980-as évek latin-amerikai adósságválsága már évtizedekkel korábban megmutatta, milyen hosszú távú társadalmi következményei lehetnek az eladósodásnak és az azt korrigálni akaró gazdasági kiigazításnak. A kezdetekért vissza kell mennünk a hetvenes évekhez, Mexikó, Argentína, Brazília és több más térségbeli ország akkoriban jelentős külföldi hiteleket vett fel. Amikor a nemzetközi kamatok megemelkedtek, a dollárban fennálló tartozások finanszírozása rendkívül megdrágult. Az IMF és más nemzetközi intézmények érkeztek segíteni, programjaikban a költségvetési hiány csökkentését, a kereskedelem megnyitását és az állam gazdasági szerepvállalásának mérséklését szorgalmazták.

A következmények drámaiak voltak: a térség több országában hosszú időre befagyott az egy főre jutó jövedelem, romlottak a foglalkoztatási kilátások és mélyültek a társadalmi feszültségek.

A korszakot ezért is emlegették elveszett évtizedként. Az nem vitás, hogy a helyi államok túlköltekezése, a hibás árfolyam-politika és a felelőtlen hitelfelvétel okozta a válságot, ám erős támogatása van annak az álláspontnak, hogy a nemzetközi mentőcsomagok időnként késleltették az adósságrendezést, így megesett, hogy a korábbi hitelezők kedvezőbb feltételekkel jutottak követeléseikhez.

Mexikó repetázott

Mexikó sajátos szereplő az IMF történeté­ben, mondhatni visszatérő vendég. A közép-amerikai ország 1982-ben, 1986-ban és 1989-ben is kötött megállapodást a valutaalappal, ahogy a szervezet az 1994 végén kirobbant valutaválság enyhítésében is részt vállalt. A peso leértékelődése után Mexikó súlyos finanszírozási nehézségekkel szembesült, a következő évben az Egyesült Államok és a nemzetközi pénzügyi intézmények, köztük az IMF jelentős mentőcsomagot állítottak össze. A beavatkozás hozzájárult a válság megfékezéséhez, és az ország viszonylag gyorsan visszanyerte hozzáférését a nemzetközi tőkepiacokhoz.

Ugyanakkor akadt olyan érvelés, amely szerint az a mentőcsomag veszélyes üzenetet küldött a befektetőknek: azt, hogy a feltörekvő piacokon vállalt befektetések veszteségeit vagy azok egy részét utóbb közpénzből úgyis kifizetik.

2012. július 17. Thanos Arvanitis, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) delegációjának vezetője, és Barbara Kauffmann, az Európai Bizottság (EB) delegációjának vezetője Bank Center épületének bejáratához érkeznek - ahol az IMF budapesti képviselete is található -, ahová civilek láncolták magukat. A most kezdődő EU/IMF-tárgyalások ellen tiltakozó, be nem jelentett ülősztrájk résztvevőit a rendőrség előállította. Fotó: Kurucz Árpád
IMF-ellenes tüntetésből idehaza sem volt hiány: a Bankcenter előtt demonstráltak a valutaalap küldöttségének érkezésekor Fotó: Kurucz Árpád                    

Nyolc évtized mérlege

A Nemzetközi Valutaalap történetéből csak néhány példát emeltünk ki, az összkép ezek alapján legalábbis vegyes. Voltak olyan programok, amelyek hozzájárultak a pénzügyi összeomlás elkerüléséhez és a gazdasági növekedés visszatéréséhez. Dél-Korea vagy a külön nem részletezett Írország vagy Izland tapasztalata nem hagyható figyelmen kívül. Más esetekben azonban a mentőcsomagok vakvágányra futottak. Argentína és Görögország példája arra figyelmeztet, hogy a rendkívüli összegű nemzetközi finanszírozás sem garantálja a gazdaság talpra állását.

Mivel a valutaalap által támogatott programokban a költségvetési egyensúly helyreállítása gyakran adóemeléssel, közkiadás-csökkentéssel vagy az állami támogatások visszafogásával jár, így nem nagy bátorság kijelenteni: a valutaalap hiteléért legtöbbször a lakosság fizet.

Ezek az intézkedések ugyanis közvetlenül érinthetik a béreket, a nyugdíjakat, az egészségügyet, az oktatást és a szociális ellátásokat. A haszonhúzók oldalán ugyanakkor megjelennek a bankok, a kötvénytulajdonosok és más hitelezők, ugyanis a pénzügyi rendszer stabilizálása számukra is előnyös. S a lényeg valahol itt húzódik meg. A fő kérdés, hogy a mentőcsomag feltételei megfelelően osztják-e meg a terheket a különböző szereplők között. Ha a hitelezők jelentős része megmenekül a veszteségektől, miközben az állam hosszú évekre megszorításokra kényszerül, akkor alappal merül fel a rendszer igazságosságának kérdése.

Pontosan úgy, ahogy ez a 2008-as Magyarországnak nyújtott mentőcsomag kapcsán történt.

IMFmentőcsomagmegszorításokSzóljon hozzá!

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„Mocskos paraszt”

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