Sok helyen fizettek nagy árat az IMF beavatkozásáért – most ez a szervezet ajánlott megszorításokat a Tisza-kormánynak

Indonézia: pánik

Akad 1997-ből másik ázsiai példa is, egészen más végeredménnyel. Az akkori pénzügyi válság Indonéziában különösen pusztító következményekkel járt. A rúpia árfolyama összeomlott, a devizában eladósodott vállalatok tömege került nehéz helyzetbe, és megrendült a bankrendszer. Az IMF bankbezárásokat, pénzügyi reformokat és gazdaságpolitikai szigorítást is tartalmazó programmal avatkozott be.

A problémát az jelentette, hogy az intézkedések nemhogy nem állították helyre a bizalmat, inkább tovább növelték a bizonytalanságot.

A betétesek ugyanis attól tartottak, hogy további bankok kerülhetnek veszélybe.

A válság 1998-ban rendkívül mély recesszióhoz vezetett. Az életszínvonal zuhant, nőtt a szegénység és felerősödött a társadalmi elégedetlenség. A Cato Insti­tute már a válság idején azt állította, hogy az IMF nem csupán rosszul kezelte a helyzetet, hanem bizonyos intézkedéseivel súlyosbította is azt. A helyzet persze nem egyértelmű: Indonézia esetében, ahol az elhibázott hitelezési megoldások és a felügyeleti hiányosságok a válság előtt is súlyos problémát okoztak, korántsem egyértelmű, hogy az IMF beavatkozása nélkül könnyebb lett volna a válság kezelése.

Az ugyanakkor biztos, hogy egy rosszul időzített reform a pénzügyi pánik közepén további károkat okozhat. És okozott is.

Argentína: bukás

Ugorjunk egyet – egészen Argentínáig! A dél-amerikai ország a kilencvenes években a peso dollárhoz kötésével próbálta megfékezni az inflációt és a lépés kezdetben nem is volt eredménytelen. A stabilitást azonban idővel súlyos versenyképességi és finanszírozási problémák váltották fel. A 2001-es válság államcsődhöz, bankbetét-korlátozásokhoz vezetett, és nyilván a társadalmi sokk sem maradt el. A 2018-as IMF-program fordulópontot jelentett, illetve jelenthetett volna, a valutaalap ugyanis történetének addigi legnagyobb készenléti hitelmegállapodását hagyta jóvá, amelynek keretösszege végül 57 milliárd dollárra rúgott. A cél a befektetői bizalom helyreállítása, az infláció mérséklése és a finanszírozási problémák megoldása volt, a program azonban nem teljesítette alapvető céljait. A peso tovább gyengült, az infláció emelkedett, a gazdaság visszaesett, a lakosság reáljövedelme pedig csökkent. Bár az oly sokszor emlegetett és oly nagyon óhajtott befektetői bizalom nem állt helyre, Argentína hosszú távú IMF-kötelezettségei ugyanakkor fennmaradtak. A kudarcot 2021-es utólagos értékelésében a valutaalap is elismerte.