Szélkerékharc – elindult a gigaturbinák elleni küzdelem a településeken

Franciaországban a kulturális örökség, a „patrimoine” és a tájkép védelme jelenti a legfőbb hivatkozási alapot.
Történelmi értékvédő civil szervezetek ezrei indítanak pereket az engedélyezési eljárások megakasztásáért.
Azzal érvelnek, hogy a masszív acéltornyok tönkreteszik a történelmi francia vidéket, leértékelik a mezőgazdasági területeket és elriasztják a turistákat. A bírósági pereskedések és az ismételt fellebbezések miatt egy-egy francia szélpark engedélyeztetése gyakran hét–kilenc évig is elhúzódik, a beruházók tőkéjét évekre gúzsba kötve.
Az Egyesült Államok több megyéjében Ohiótól Texasig helyi moratóriumok tiltják a telepítéseket, elsősorban az ingatlanárak esésére és az állandó zajterhelésre hivatkozva. Texas példája különösen beszédes: bár az állam az ország legnagyobb szélenergia-termelője, a konzervatív vidéki megyék sorra hozzák a helyi tiltó rendeleteket. A tulajdonosi jogok szentségére építő amerikai kultúrában éles konfliktust okoz, hogy amíg a hatalmas földterülettel rendelkező farmer dollárszázezreket keres a turbinák bérleti díjából, a szomszédos, kisebb telkeken élők kénytelenek elviselni a zajt és az ingatlanuk értékvesztését.
A hálózatfejlesztés és a kiegyenlítő energia ára
De vissza Magyarországra! A négy gigawattos hazai célkitűzés problémái között meg kell említeni a rendszerirányítás helyzetét is. A magyar villamosenergia-rendszer már jelenleg is kihívásokkal néz szembe a csaknem kilenc gigawattnyi, viharos sebességgel kiépült napenergia-kapacitás miatt. A szélenergia ugyanúgy időjárásfüggő termelő, mint a napenergia. Frontátvonuláskor a turbinák hirtelen maximális teljesítményre kapcsolnak – igaz, leszabályozhatók, de akkor kevesebb áramot termelnek. Ha a front elhagyja az országot, a termelés percek alatt bezuhan, az ingadozást a hálózatnak másodperces pontossággal kell kezelnie. A kieső teljesítményt drága, gyorsan szabályozható gázerőművekkel vagy akkumulátoros tárolókkal vagy importárammal kell pótolni.
A kiegyenlítés óriási költségét a rendszerhasználati díjakon keresztül végső soron az ipari fogyasztók és a lakosság fizeti meg.
A zöldpolitikai célok hajszolása közben gyakran elsikkad a tény: a szélparkok integrálása ezermilliárdos nagyságrendű hálózatfejlesztést, új alállomásokat és távvezeték-építéseket követel meg.