Szélkerékharc – elindult a gigaturbinák elleni küzdelem a településeken

Veszprém vármegyében Hajmáskér képviselő-testülete a településkép-védelmi rendelet módosításával tette egyértelművé:

a falu területén szélerőmű nem helyezhető el.

Több más önkormányzat is hasonló utat választ, a maximális építménymagasság drasztikus korlátozásával vagy a helyi természetvédelmi övezetekre hivatkozva lehetetlenítik el a projekteket. Adott település polgármestere és testülete a helyi építési szabályzat módosításával kijelölheti, hogy az ipari övezetekben sem épülhet 15 vagy 20 méternél magasabb építmény, bár ez egy szélerőmű-beruházás ellehetetlenítéséhez nem feltétlenül elegendő. A korlátozás jogszerűségét az érintett terület övezeti besorolása, az országos szabályok is befolyásolják.

A nyugati határszélen, a szélenergia szempontjából kiemelten értékes övezetben fekvő Vas vármegyei Gyöngyösfalu szintén határozottan elutasította a közeledő fejlesztőket. A helyi lakosság egyértelmű nyomására a település vezetése nemet mondott a monstrumok felhúzására, megvédve a falu határát az iparosítástól. Hasonló utat járt be a Pest vármegyei Aszód is, ahol a városvezetés a lakossági ellenállással karöltve lépett fel a tervezett gigaberuházás ellen.

Ott is fogy a türelem, ahol már évtizedek óta működnek turbinák.

A Fejér vármegyei Kulcs polgármestere a közelmúltban leszögezte, újabb egységeket már nem támogatnak, a külterületi fejlesztéseket is kizárólag akkor fogadják be, ha abból a településnek közvetlen anyagi haszna származik. A települések frusztrációja érthető. A jelenlegi pénzügyi szabályozás mellett a szélerőművek után fizetett helyi iparűzési adó beolvad az önkormányzat általános költségvetésébe, a szolidaritási hozzájárulás rendszere miatt sok esetben az állam el is vonja ennek egy részét.

A közvetlen szomszédságban élők, akik elviselik a zajt és a tájkép megváltozását, semmiféle kompenzációt vagy olcsóbb áramot nem kapnak a beruházótól.

A lakossági ellenállás mozgatórugója nem a zöldenergia-ellenesség, inkább egzisztenciális és egészségügyi félelem. A legfontosabb gazdasági érv az ingatlanárak zuhanása: a hazai és nemzetközi ingatlanpiaci felmérések egybehangzóan bizonyítják, hogy egy ipari méretű szélpark vizuális közelsége öt százalékkal is csökkentheti a lakóingatlanok forgalmi értékét. A falusi turizmusra, a csendre és a természet közelségére építő települések számára viszont egy gigaturbina-park megjelenése a helyi gazdasági modell csődjét is jelentheti.