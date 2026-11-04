Kapitányék most a szélpályázat eredményét kozmetikázzák

Bár a harminchét induló negyvenhat beadott pályázata és a hozzájuk kapcsolódó, közel 1950 megawattórás energiatárolói vállalás jelzi az üzleti érdeklődést, a névsor is tartogat meglepetéseket. Miközben az állami MVM, a német ABO Energy és a török hátterű Altek Energy Hungary aktívan pályázott, a hazai szélenergia-piac egyik meghatározó, már működő parkokkal rendelkező szereplője, az Alteo teljesen távol maradt a mostani kiírástól, és inkább saját, már építési engedéllyel rendelkező ácsi projektjére összpontosít.

A széltender adatainak megszépítése egyáltalán nem elszigetelt jelenség, lassan olybá tűnik, hogy szervesen illeszkedik a Tisza-kormány gazdasági csúcsminisztereinek újabban meghonosított kommunikációs gyakorlatába. Kapitány István már a második negyedéves GDP-adatok szeptemberi közlésekor is hasonló trükkhöz folyamodott, amikor az 1,7 százalékos tényleges gazdasági növekedés helyett egy 2,1 százalékos értéket ábrázoló grafikont tett közzé.

A miniszter az aszályra hivatkozva egyszerűen kihúzta a képletből a mezőgazdaságot, mintha az ágazat teljesítménye nem lenne része a nemzetgazdaságnak.

Ezt a fajta statisztikai bűvészkedést vette át nemrég Kármán András pénzügyminiszter is, amikor a várakozásokat alulmúló, mindössze 1,5 százalékos harmadik negyedéves növekedést próbálta meg 2 százalék felettinek beállítani, ugyancsak az agrárium önkényes leválasztásával. A makrogazdasági valóság azonban a kozmetikázott számok mögött jóval kijózanítóbb: amíg az év első, még a Fidesz-kormányhoz köthető negyedévében, majd a kormányváltás időszakában 0,6-0,6 százalékkal bővült a gazdaság negyedéves alapon, addig a tisztán a Tisza-kabinet irányítása alá eső harmadik negyedévben a növekedés 0,1 százalékra, vagyis a leállás szélére fékeződött.