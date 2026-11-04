Kapitányék most a szélpályázat eredményét kozmetikázzák

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hiába harsog több mint kétszeres túljelentkezést a szaktárca a szélenergia-pályázat lezárása után, a részletes adatokból kiderül, hogy a felkínált hálózati kapacitások tekintélyes részére egyszerűen nem akadt jelentkező.

Somogyi Orsolya
2026. 11. 04. 14:15
Kapitányék most a szélpályázat eredményét kozmetikázzák
Úgy tűnik, nem épül ennyi szélkerék Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS Forrás: DPA

Az ócsai csomópont környéke például sűrűn lakott, így a lakóövezetektől előírt hétszáz méteres védőtávolság, valamint a szomszédos Ócsai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi korlátai miatt egyszerűen nincs hová felállítani a turbinákat. A tárca utólagos finomhangolást ígér a jövő évi tenderekre, ám a mostani fiaskó az egész magyar energiastratégiát kérdőjelezi meg. A kormányzati tervekben szereplő négyezer, sőt a 2040-es évekre belengetett hatezer-nyolcezer megawattos szélkapacitás eléréséhez minden egyes meghirdetett csomópontot csúcsra kellene járatni, nem beszélve arról, hogy a csatlakozási jog elnyerése után még hátravan a finanszírozás, az engedélyezés és a tényleges kivitelezés.

Bár a harminchét induló negyvenhat beadott pályázata és a hozzájuk kapcsolódó, közel 1950 megawattórás energiatárolói vállalás jelzi az üzleti érdeklődést, a névsor is tartogat meglepetéseket. Miközben az állami MVM, a német ABO Energy és a török hátterű Altek Energy Hungary aktívan pályázott, a hazai szélenergia-piac egyik meghatározó, már működő parkokkal rendelkező szereplője, az Alteo teljesen távol maradt a mostani kiírástól, és inkább saját, már építési engedéllyel rendelkező ácsi projektjére összpontosít.

A széltender adatainak megszépítése egyáltalán nem elszigetelt jelenség, lassan olybá tűnik, hogy szervesen illeszkedik a Tisza-kormány gazdasági csúcsminisztereinek újabban meghonosított kommunikációs gyakorlatába. Kapitány István már a második negyedéves GDP-adatok szeptemberi közlésekor is hasonló trükkhöz folyamodott, amikor az 1,7 százalékos tényleges gazdasági növekedés helyett egy 2,1 százalékos értéket ábrázoló grafikont tett közzé.

A miniszter az aszályra hivatkozva egyszerűen kihúzta a képletből a mezőgazdaságot, mintha az ágazat teljesítménye nem lenne része a nemzetgazdaságnak.

Ezt a fajta statisztikai bűvészkedést vette át nemrég Kármán András pénzügyminiszter is, amikor a várakozásokat alulmúló, mindössze 1,5 százalékos harmadik negyedéves növekedést próbálta meg 2 százalék felettinek beállítani, ugyancsak az agrárium önkényes leválasztásával. A makrogazdasági valóság azonban a kozmetikázott számok mögött jóval kijózanítóbb: amíg az év első, még a Fidesz-kormányhoz köthető negyedévében, majd a kormányváltás időszakában 0,6-0,6 százalékkal bővült a gazdaság negyedéves alapon, addig a tisztán a Tisza-kabinet irányítása alá eső harmadik negyedévben a növekedés 0,1 százalékra, vagyis a leállás szélére fékeződött.

Különös politikai irónia, hogy Kármán András az idei 1,7, illetve a jövő évre remélt 2,4 százalékos GDP-bővülést éppen a járműgyártás és az elektronikai ipar felfutásától várja. Ahogy arra György László közgazdász is rámutatott, a jelenlegi kabinet gazdasági mozgásterét valójában azok a 2017 és 2025 között tető alá hozott óriásberuházások menthetik meg, amelyeket korábban élesen bíráltak.

 

kapitány istvángazdasági és energetikai minisztériumkapacitásKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekávh

Kitisztul vagy elgennyed?

Bayer Zsolt avatarja

A legsötétebb gazemberek maradnak továbbra is jótékony homályban, a névtelenség puha kényelmében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu