Wekerle+: nem várható az Otthon starthoz hasonló népszerűség

A bankok kedvezményekkel versenyeznek, de jóváírások alig vannak
A támogatott konstrukciók térvesztésével ismét nagyobb szerep juthat a piaci kamatozású lakáshiteleknek. A bankok ugyanakkor ezeknél nem kínálnak olyan jelentős, több százezer forintos egyszeri jóváírásokat, amelyek az Otthon start bevezetésekor gyakoriak voltak, de más kedvezményekből nincs hiány.
A BiztosDöntés.hu lakáshitel-kalkulátora szerint több pénzintézetnél is kamatkedvezményt lehet elérni a megfelelő összegű rendszeres jövedelem bankhoz utalásával, nagyobb hitelösszeg felvételével vagy hitelfedezeti biztosítás megkötésével. Emellett a jelzáloghitelek indulásakor felmerülő költségekhez kapcsolódó kedvezmények is elterjedtek.
- Az Erste 10 éves kamatperiódusú, piaci feltételű lakáshitelénél 6,34 százalékos az elérhető legalacsonyabb éves kamat. Ehhez – egyéb feltételek teljesítése mellett – hitelvédelmi és lakásbiztosítás kötése is szükséges. Induló díjkedvezmények szintén elérhetők a konstrukciónál.
- A Gránit Bank 10 éves kamatperiódusú, piaci lakáshitele 6,18 százalékos éves kamat, és 6,67 százalékos teljes hiteldíj mutató mellett érhető el.
- A MagNet Bank lakáscélú jelzáloghitelénél 6,30 százalék is lehet az éves kamat. Az induló költségekhez kapcsolódó kedvezmények szintén elérhetők.
- Az MBH Banknál 6,69 százalék is lehet a piaci feltételű lakáshitel éves kamata, ha a kölcsön összege eléri a 30 millió forintot, és az egyéb feltételek is teljesülnek. A kezdeti költségeknél is nyújt kedvezményeket a pénzintézet.
- Az OTP Bank 1x1 Évnyerő Lakáshitelénél a futamidő első évében csak kamatot kell törleszteni. Az éves kamat akár 6,19 százalék is lehet. Induló díjkedvezmények szintén járnak a kölcsönhöz kapcsolódóan.
- A K&H-nál most az 5 éves kamatperiódusú, minősített fogyasztóbarát lakáshitelnél a legalacsonyabb, 6,79 százalékos az elérhető éves kamat. A kezdeti költségekhez kapcsolódóan is nyújt kedvezményeket a pénzügyi szolgáltató.
- Az UniCredit Bank kínálatában – 20 éves futamidőt feltételezve – 6,95 százalékos, éves kamattal érhető el piaci feltételű lakáshitel a feltételek teljesítése esetén. Induló díjkedvezmények szintén elérhetők.
- A CIB Bank a kezdeti költségekhez kapcsolódó kedvezmények mellett jóváírási akciót is érvényben tart a piaci feltételű lakáshiteleknél: itt 40 000 forint járhat a feltételek teljesítése esetén. A legalacsonyabb, elérhető éves kamat 6,19 százalék a 10 éves kamatperiódusú minősített fogyasztóbarát lakáshitelnél.
A kínálat csaknem 60 százaléka nem felel meg a Wekerle + feltételeinek
Az ingatlan.com kínálatából 4547 új építésű ingatlan felel meg a Wekerle+ feltételeinek, ami a teljes új építésű kínálat 42 százaléka. A településtípusok között nagyok a különbségek. Budapesten 916 új lakás és ház fér bele a programba, ez a kínálat 16 százaléka. A fővárosban a medián négyzetméterár 1,71 millió forint, vagyis a programhatár fölött van. A megyei jogú városokban 1438 ingatlan, a kínálat 77 százaléka felel meg. A községekben ez az arány 83 százalék. „A Wekerle + feltételeinek megfelelő új otthonok négyötöde a fővároson kívül van. Budapesten csak minden hatodik új lakás vagy ház fér bele a feltételekbe. Vidéken viszont a kínálat nagy többsége elérhető a programmal. Ez a kereslet egy részét a vidéki városok felé terelheti” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője.