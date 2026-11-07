Ellentmondásba keveredett a kormány a Wekerle plusz feltételeiről, akár a jogosultak köre is bővülhet

A megvásárolható ingatlan értékhatára lakásoknál 100 millió, egylakásos lakóépületeknél 150 millió forint, a négyzetméterár pedig főszabály szerint nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot. A hitel igényléséhez nem szükséges házasságot kötni vagy gyermeket vállalni, az életkori, tulajdonosi és egyéb jogosultsági feltételeknek azonban meg kell felelni.

Az Otthon starttal szembeni egyik lényeges különbség, hogy míg a korábbi program az előző tíz év lakástulajdonát vizsgálta, a Wekerle+ esetében a teljes korábbi tulajdonszerzés számít. Az Otthon start keretében új lakás vásárlására vonatkozó szerződéseket legkésőbb október 31-ig lehetett megkötni, a kapcsolódó hitelkérelmek benyújtására pedig az átmeneti szabályok alapján november 15-ig van lehetőség.

A mostani ellentmondás tisztázása ezért különösen fontos azoknak, akik korábbi lakástulajdonuk miatt eddig úgy tudták, hogy nem vehetik igénybe az új támogatott hitelt. A jogosultság megítélésénél mindaddig a hatályos kormányrendelet szövege az irányadó, amíg nem történik hivatalos jogszabály-módosítás.