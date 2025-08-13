De, hová tűnt Magyar Péter?

Kötter Tamás Facebook: „És hol van ilyenkor a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter?! Akinek valahogy így kellene, hogy kezdődjön a posztja: Miközben Karácsony Gergely lezárja a rakpartot, a főváros járműparkja lángokban áll (ezt követően jönnének a válogatott sertések, fenyegetőzés, majd egy homályos ígéret, hogy minden szuper lesz ha jön a Tisza kormány, aztán még hátralévő napok száma és legeslegvégül: “jó vergődést”!”