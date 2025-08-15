Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény2025. 08. 15. 10:44

Így írnak ők – Augusztus 15., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Kőhalmi Ágnes, Perintfalvi Rita, Nagy Attila Tibor, Petrin László és Mága Zoltán gondolataiból tallózunk.


 

Összes idézet

Kunhalmi Ágnes

Kunhalmi Ágnes intelmei

Perintfalvi Rita

Pusztaputyisztán

Nagy Attila Tibor

Magyar Péter riasztó arcvonásai

Petrin László

Hisztériakeltés

Mága Zoltán

Jó volt magyarnak lenni

Így írnak ők – Augusztus 15., délelőtt

Így írnak ők – augusztus 14., délután

Így írnak ők – Augusztus 14., délelőtt

Így írnak ők – Augusztus 13., délután

Ágoston Balázs
Szeressétek a gyerekeket!

Borbély Zsolt Attila
Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

Huth Gergely
A választás tétje a béke, a nyugalom

Novák Miklós
Svájc, a kiszámított harmónia

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne nézz félre!

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

