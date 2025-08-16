Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény2025. 08. 16. 16:09

Így írnak ők – Augusztus 16., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Robert C. Castel, Bartus László, Márki-Zay Péter, Bálint Botond és Németh Péter gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Robert C. Castel

Önellentmondás

Bartus László

Bartus aggódik

Márki-Zay Péter

Márki-Zay elemez

Bálint Botond

A diplomácia favágás is

Németh Péter

Kubatov és a Fradi

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 16., délután

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 16., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 15., délután

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 15., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpropaganda

Szeressétek a gyerekeket!

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkárolyi mihály

Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekOrbán Viktor kormányfő

A választás tétje a béke, a nyugalom

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.